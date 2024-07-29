https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

Аналитик объяснил, почему Израиль пытается разжечь конфликт в Ливане

Аналитик объяснил, почему Израиль пытается разжечь конфликт в Ливане - РИА Новости, 29.07.2024

Аналитик объяснил, почему Израиль пытается разжечь конфликт в Ливане

Попытка Израиля разжечь конфликт в Ливане при помощи "операции с фальшивым флагом" и при поддержке США и Великобритании обусловлена провалом израильской... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T00:05

2024-07-29T00:05

2024-07-29T00:05

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Попытка Израиля разжечь конфликт в Ливане при помощи "операции с фальшивым флагом" и при поддержке США и Великобритании обусловлена провалом израильской операции в секторе Газа, единственный член Совета безопасности ООН, придерживающийся позитивного подхода к предотвращению конфликта в Ливане - это Россия, заявил РИА Новости иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. Шиитское движение "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". "Учитывая, что США и Великобритания играют в этом конфликте роль провокатора, и Израиль (хочет - ред.) осуществить это нападение, получив "зеленый свет" от США, нельзя ждать от США, Великобритании и даже Франции, что они воспрепятствуют началу этого конфликта... Единственный член Совбеза, имеющий позитивный подход к предотвращению этой напряженности и этого конфликта, - Россия", - сказал Модаббер. Эксперт подчеркнул, что Москва постоянно прикладывает свои усилия как посредника для предотвращения конфликтов, однако следует принять во внимание, что Тель-Авив планирует развязать новый конфликт в регионе, полностью согласовав свои действия с Вашингтоном и Лондоном. По его словам, Израиль планирует создать масштабный конфликт, который мог бы выйти за пределы Ливана, затронув Сирию. Политолог придерживается мнения, что Израиль находится сегодня в блокаде, именно поэтому предпринимает такие шаги характера: потерпев поражение в своих операциях, он пытается расширить зону конфликта, потянув за собой США и Великобританию. Тем не менее, отмечает Модаббер, несмотря на то, что регион переживает кризис, Израиль в случае инициирования операции получит масштабный ответ от сил сопротивления вне зависимости от величины завязанного им конфликта: как утверждает эксперт, даже если столкновение будет иметь ограниченный характер (что, по его словам, скорее всего и произойдет), "ось сопротивления" ответит масштабнее, чем того ожидает США. Модаббер назвал инцидент на Голанских высотах "операцией с фальшивым флагом" с целью ввести общественность в заблуждение. Свидетельства, поясняет эксперт, говорят о том, что удар был осуществлен израильским "Железным куполом", и "Хезболлах" не имеет отношения к произошедшему. Что касается Тегерана, политолог уверен, что тот не вступит в конфликт с Тель-Авивом напрямую, за исключением случая, когда последний осуществит удар непосредственно по иранским объектам, как было, например, когда весной этого года израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Однако, продолжает эксперт, силы сопротивления в регионе обладают сегодня достаточной мощью, чтобы дать Израилю достойный ответ, который при этом затронет интересы не только самого Израиля, но и оказывающих ему поддержку Соединенных Штатов Америки. Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении ранее заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20240728/udar-1962574718.html

https://ria.ru/20240728/konflikt-1962568577.html

https://ria.ru/20240728/udar-1962484658.html

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году