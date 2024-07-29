https://ria.ru/20240729/litsey-1962602320.html

Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей"

Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей" - РИА Новости, 29.07.2024

Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей"

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор объявил на полях педагогического форума "Евразийская перемена" о планах создать в одной из постсоветских... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:44

2024-07-29T08:44

2024-07-29T08:44

илан шор

молдавия

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор объявил на полях педагогического форума "Евразийская перемена" о планах создать в одной из постсоветских стран "Евразийский лицей" - учебное заведение, в котором будут воплощены лучшие практики советского образования. "Я объясню идею создания евразийского лицея. Ни для кого не секрет, что советская система образования была лучшей в мире. За последние 30 лет во многих странах, практически во всех странах постсоветского пространства, то, что оставил Советский Союз, было разрушено", - рассказал он журналистам.Шор добавил, что Запад ставил себе задачу разрушить образование постсоветских стран, чтобы не было конкуренции в человеческих ресурсах. Молдавский политик назвал своей задачей воссоздать то хорошее в сфере образования, что было в СССР. "Мы должны взять лицей и сделать из него образец", - подчеркнул Шор. Он отметил, что для этого нужна будет подходящая инфраструктура и необходимые условия для учителей. В евразийском лицее, по его словам, учителя будут получать двойную зарплату: часть от государства, часть - от АНО "Евразия", что будет способствовать улучшению их жизни. Также нужно будет внедрять в лицее программу образования совместно с представителями российской сферы образования добавил Шор. "Сегодня мы хотим, чтобы образовательные ресурсы и технологии шли вместе у всего постсоветского пространства, и для этого создана идея Евразийского лицея. Я уверен, что первый мы сумеем запустить в этом году", - сказал политик. Важной задачей он также назвал открытие такого лицея в каждой постсоветской стране. На уточняющий вопрос о том, в какой стране будет открыт первый Евразийский лицей, Шор уточнил, что речь идет не о Молдавии и не о России, но об одной из постсоветских стран.

https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

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илан шор, молдавия, россия