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Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей" - РИА Новости, 29.07.2024
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08:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/litsey-1962602320.html
Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей"
Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей" - РИА Новости, 29.07.2024
Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей"
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор объявил на полях педагогического форума "Евразийская перемена" о планах создать в одной из постсоветских... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:44
2024-07-29T08:44
илан шор
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор объявил на полях педагогического форума "Евразийская перемена" о планах создать в одной из постсоветских стран "Евразийский лицей" - учебное заведение, в котором будут воплощены лучшие практики советского образования. "Я объясню идею создания евразийского лицея. Ни для кого не секрет, что советская система образования была лучшей в мире. За последние 30 лет во многих странах, практически во всех странах постсоветского пространства, то, что оставил Советский Союз, было разрушено", - рассказал он журналистам.Шор добавил, что Запад ставил себе задачу разрушить образование постсоветских стран, чтобы не было конкуренции в человеческих ресурсах. Молдавский политик назвал своей задачей воссоздать то хорошее в сфере образования, что было в СССР. "Мы должны взять лицей и сделать из него образец", - подчеркнул Шор. Он отметил, что для этого нужна будет подходящая инфраструктура и необходимые условия для учителей. В евразийском лицее, по его словам, учителя будут получать двойную зарплату: часть от государства, часть - от АНО "Евразия", что будет способствовать улучшению их жизни. Также нужно будет внедрять в лицее программу образования совместно с представителями российской сферы образования добавил Шор. "Сегодня мы хотим, чтобы образовательные ресурсы и технологии шли вместе у всего постсоветского пространства, и для этого создана идея Евразийского лицея. Я уверен, что первый мы сумеем запустить в этом году", - сказал политик. Важной задачей он также назвал открытие такого лицея в каждой постсоветской стране. На уточняющий вопрос о том, в какой стране будет открыт первый Евразийский лицей, Шор уточнил, что речь идет не о Молдавии и не о России, но об одной из постсоветских стран.
https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html
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илан шор, молдавия, россия
Илан Шор, Молдавия, Россия
Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей"

Шор заявил о планах открыть в Молдавии лицей по образу и подобию советских школ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор объявил на полях педагогического форума "Евразийская перемена" о планах создать в одной из постсоветских стран "Евразийский лицей" - учебное заведение, в котором будут воплощены лучшие практики советского образования.
«
"Я объясню идею создания евразийского лицея. Ни для кого не секрет, что советская система образования была лучшей в мире. За последние 30 лет во многих странах, практически во всех странах постсоветского пространства, то, что оставил Советский Союз, было разрушено", - рассказал он журналистам.
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Шор добавил, что Запад ставил себе задачу разрушить образование постсоветских стран, чтобы не было конкуренции в человеческих ресурсах. Молдавский политик назвал своей задачей воссоздать то хорошее в сфере образования, что было в СССР.
«
"Мы должны взять лицей и сделать из него образец", - подчеркнул Шор.
Он отметил, что для этого нужна будет подходящая инфраструктура и необходимые условия для учителей. В евразийском лицее, по его словам, учителя будут получать двойную зарплату: часть от государства, часть - от АНО "Евразия", что будет способствовать улучшению их жизни. Также нужно будет внедрять в лицее программу образования совместно с представителями российской сферы образования добавил Шор.
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«
"Сегодня мы хотим, чтобы образовательные ресурсы и технологии шли вместе у всего постсоветского пространства, и для этого создана идея Евразийского лицея. Я уверен, что первый мы сумеем запустить в этом году", - сказал политик.
Важной задачей он также назвал открытие такого лицея в каждой постсоветской стране.
На уточняющий вопрос о том, в какой стране будет открыт первый Евразийский лицей, Шор уточнил, что речь идет не о Молдавии и не о России, но об одной из постсоветских стран.
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