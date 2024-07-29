Молдавский политик намерен создать в стране "Евразийский лицей"
Шор заявил о планах открыть в Молдавии лицей по образу и подобию советских школ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор объявил на полях педагогического форума "Евразийская перемена" о планах создать в одной из постсоветских стран "Евразийский лицей" - учебное заведение, в котором будут воплощены лучшие практики советского образования.
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"Я объясню идею создания евразийского лицея. Ни для кого не секрет, что советская система образования была лучшей в мире. За последние 30 лет во многих странах, практически во всех странах постсоветского пространства, то, что оставил Советский Союз, было разрушено", - рассказал он журналистам.
Шор добавил, что Запад ставил себе задачу разрушить образование постсоветских стран, чтобы не было конкуренции в человеческих ресурсах. Молдавский политик назвал своей задачей воссоздать то хорошее в сфере образования, что было в СССР.
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"Мы должны взять лицей и сделать из него образец", - подчеркнул Шор.
Он отметил, что для этого нужна будет подходящая инфраструктура и необходимые условия для учителей. В евразийском лицее, по его словам, учителя будут получать двойную зарплату: часть от государства, часть - от АНО "Евразия", что будет способствовать улучшению их жизни. Также нужно будет внедрять в лицее программу образования совместно с представителями российской сферы образования добавил Шор.
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"Сегодня мы хотим, чтобы образовательные ресурсы и технологии шли вместе у всего постсоветского пространства, и для этого создана идея Евразийского лицея. Я уверен, что первый мы сумеем запустить в этом году", - сказал политик.
Важной задачей он также назвал открытие такого лицея в каждой постсоветской стране.
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