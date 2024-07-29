https://ria.ru/20240729/lazareva-1962798561.html
Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой*
Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 29.07.2024
Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой*
Мосгорсуд в четверг проверит законность заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:53
2024-07-29T20:53
2024-07-29T20:58
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг проверит законность заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание назначено на 1 августа в 14.15",- сказано в картотеке. Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240724/gosduma-1961674897.html
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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой*
Мосгорсуд в четверг проверит законность заочного ареста Татьяны Лазаревой
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг проверит законность заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Судебное заседание назначено на 1 августа в 14.15",- сказано в картотеке.
Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ
.
Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг
внес ее в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.