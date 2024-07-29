https://ria.ru/20240729/lazareva-1962798561.html

Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой*

Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 29.07.2024

Суд проверит законность заочного ареста телеведущей Лазаревой*

Мосгорсуд в четверг проверит законность заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщается на портале судов общей... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:53

2024-07-29T20:53

2024-07-29T20:58

происшествия

россия

москва

татьяна лазарева

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг проверит законность заочного ареста телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Судебное заседание назначено на 1 августа в 14.15",- сказано в картотеке. Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240724/gosduma-1961674897.html

https://ria.ru/20240709/arest-1958506209.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, московский городской суд