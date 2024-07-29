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В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей - РИА Новости, 29.07.2024
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13:03 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/lager-1962665869.html
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей - РИА Новости, 29.07.2024
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей
Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:03
2024-07-29T13:03
вологодская область
иван абрамов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали домой родители, сообщил глава округа Иван Абрамов в своем Telegram-канале. "Палаточный лагерь "Салют" закрылся на несколько дней раньше, детей забрали домой родители. Причиной стало недомогание участников смены. Семь человек из 89 отдыхающих обратились за медицинской помощью. В настоящее время один вожатый и один ребенок находятся в больнице под наблюдением врачей, остальные лечатся амбулаторно", - написал он. Глава Великоустюгского округа отметил, что медицинская помощь оказана в полном объеме всем обратившимся. На территории лагеря работают представители Роспотребнадзора для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Абрамов также сообщил, что решается вопрос о возврате платы за путевки.
https://ria.ru/20240716/lager-1960138608.html
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вологодская область, иван абрамов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Вологодская область, Иван Абрамов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей

В Вологодской области лагерь "Салют" закрылся из-за недомогания у семи человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали домой родители, сообщил глава округа Иван Абрамов в своем Telegram-канале.
«
"Палаточный лагерь "Салют" закрылся на несколько дней раньше, детей забрали домой родители. Причиной стало недомогание участников смены. Семь человек из 89 отдыхающих обратились за медицинской помощью. В настоящее время один вожатый и один ребенок находятся в больнице под наблюдением врачей, остальные лечатся амбулаторно", - написал он.
Глава Великоустюгского округа отметил, что медицинская помощь оказана в полном объеме всем обратившимся. На территории лагеря работают представители Роспотребнадзора для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Абрамов также сообщил, что решается вопрос о возврате платы за путевки.
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Вологодская областьИван АбрамовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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