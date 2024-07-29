https://ria.ru/20240729/lager-1962665869.html

В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей

В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей - РИА Новости, 29.07.2024

В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей

Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:03

2024-07-29T13:03

2024-07-29T13:03

вологодская область

иван абрамов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали домой родители, сообщил глава округа Иван Абрамов в своем Telegram-канале. "Палаточный лагерь "Салют" закрылся на несколько дней раньше, детей забрали домой родители. Причиной стало недомогание участников смены. Семь человек из 89 отдыхающих обратились за медицинской помощью. В настоящее время один вожатый и один ребенок находятся в больнице под наблюдением врачей, остальные лечатся амбулаторно", - написал он. Глава Великоустюгского округа отметил, что медицинская помощь оказана в полном объеме всем обратившимся. На территории лагеря работают представители Роспотребнадзора для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Абрамов также сообщил, что решается вопрос о возврате платы за путевки.

https://ria.ru/20240716/lager-1960138608.html

вологодская область

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вологодская область, иван абрамов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия