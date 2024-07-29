https://ria.ru/20240729/lager-1962665869.html
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей - РИА Новости, 29.07.2024
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей
Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:03
2024-07-29T13:03
2024-07-29T13:03
вологодская область
иван абрамов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Палаточный лагерь "Салют" в Великоустюгского округе Вологодской области закрылся на несколько дней раньше в связи с недомоганием у семи человек, детей забрали домой родители, сообщил глава округа Иван Абрамов в своем Telegram-канале. "Палаточный лагерь "Салют" закрылся на несколько дней раньше, детей забрали домой родители. Причиной стало недомогание участников смены. Семь человек из 89 отдыхающих обратились за медицинской помощью. В настоящее время один вожатый и один ребенок находятся в больнице под наблюдением врачей, остальные лечатся амбулаторно", - написал он. Глава Великоустюгского округа отметил, что медицинская помощь оказана в полном объеме всем обратившимся. На территории лагеря работают представители Роспотребнадзора для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Абрамов также сообщил, что решается вопрос о возврате платы за путевки.
https://ria.ru/20240716/lager-1960138608.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, иван абрамов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Вологодская область, Иван Абрамов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Вологодской области закрыли палаточный лагерь из-за недомогания у детей
В Вологодской области лагерь "Салют" закрылся из-за недомогания у семи человек