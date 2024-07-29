https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала
В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала - РИА Новости, 29.07.2024
В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала
Вопросы, связанные с аварией на шлюзах Беломорканала, относятся к ведению региональных властей и соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:54
2024-07-29T12:54
2024-07-29T13:38
россия
дмитрий песков
владимир путин
артур парфенчиков
происшествия
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962624670_170:96:1280:720_1920x0_80_0_0_6b8b3c18ffbb36cef6b485d5c1875b72.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопросы, связанные с аварией на шлюзах Беломорканала, относятся к ведению региональных властей и соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, знает ли президент России Владимир Путин об аварии на шлюзах Беломорканала. В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале о размытии временной перемычки между между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции.Сообщение об аварии поступило в 6:34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962635588.html
россия
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962624670_78:0:1038:720_1920x0_80_0_0_4678bdcae44fc46ab33d34e18c935d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, артур парфенчиков, происшествия, республика карелия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Артур Парфенчиков, Происшествия, Республика Карелия
В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала
Песков: вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала относятся к ведению регионов