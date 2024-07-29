https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html

В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала

В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала - РИА Новости, 29.07.2024

В Кремле ответили на вопросы об аварии на шлюзах Беломорканала

Вопросы, связанные с аварией на шлюзах Беломорканала, относятся к ведению региональных властей и соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:54

2024-07-29T12:54

2024-07-29T13:38

россия

дмитрий песков

владимир путин

артур парфенчиков

происшествия

республика карелия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопросы, связанные с аварией на шлюзах Беломорканала, относятся к ведению региональных властей и соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, знает ли президент России Владимир Путин об аварии на шлюзах Беломорканала. В понедельник глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале о размытии временной перемычки между между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции.Сообщение об аварии поступило в 6:34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962635588.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, артур парфенчиков, происшествия, республика карелия