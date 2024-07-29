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Космонавт Матвеев завершил работу в отряде космонавтов - РИА Новости, 29.07.2024
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12:39 29.07.2024 (обновлено: 13:11 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kosmonavt-1962656777.html
Космонавт Матвеев завершил работу в отряде космонавтов
Космонавт Матвеев завершил работу в отряде космонавтов - РИА Новости, 29.07.2024
Космонавт Матвеев завершил работу в отряде космонавтов
Российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:39
2024-07-29T13:11
денис матвеев
роскосмос
центр подготовки космонавтов
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."Двадцать девятого июля 2024 года Герой России, лётчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Денис Владимирович продолжит свою деятельность в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов", - говорится в сообщении.Денис Матвеев – 126-й космонавт РФ. Он был зачислен в отряд космонавтов в 2010 году. Выполнил один космический полёт, продлившийся с 18 марта по 29 сентября 2022 года. За это время Матвеев четыре раза выходил в открытый космос, где провел суммарно 26 часов 8 минут."Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Дениса Матвеева за значимый вклад в пилотируемую отечественную космонавтику, за многолетний труд в Центре и уверены, что он сможет применить свой опыт в роли наставника космонавтов, готовящихся к новым полётам", - добавили в "Роскосмосе".Причины, по которым космонавт покинул отряд, не называются.До прихода в отряд космонавтов Матвеев уже работал в ЦПК. Сначала - младшим научным сотрудником, а затем ведущим инженером отдела.Коллегами Матвеева по экипажу корабля "Союз МС-21" стали Олег Артемьев (для него это был уже третий полёт) и Сергей Корсаков (так же, как и Матвеев, полетел в первый раз). Все трое – выпускники МГТУ имени Баумана, в честь чего тот пуск назвали Бауманским стартом, а сам корабль нарекли в честь легендарного советского конструктора Сергея Королёва (который также был выпускником этого вуза).
https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html
https://ria.ru/20240726/zemlya-1962063471.html
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денис матвеев, роскосмос, центр подготовки космонавтов, россия
Денис Матвеев, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, Россия
Космонавт Матвеев завершил работу в отряде космонавтов

Космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работу в ЦПК

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкРоссийский космонавт Денис Матвеев
Российский космонавт Денис Матвеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Российский космонавт Денис Матвеев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
«
"Двадцать девятого июля 2024 года Герой России, лётчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Денис Владимирович продолжит свою деятельность в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов", - говорится в сообщении.
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Денис Матвеев – 126-й космонавт РФ. Он был зачислен в отряд космонавтов в 2010 году. Выполнил один космический полёт, продлившийся с 18 марта по 29 сентября 2022 года. За это время Матвеев четыре раза выходил в открытый космос, где провел суммарно 26 часов 8 минут.
«
"Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Дениса Матвеева за значимый вклад в пилотируемую отечественную космонавтику, за многолетний труд в Центре и уверены, что он сможет применить свой опыт в роли наставника космонавтов, готовящихся к новым полётам", - добавили в "Роскосмосе".
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Причины, по которым космонавт покинул отряд, не называются.
До прихода в отряд космонавтов Матвеев уже работал в ЦПК. Сначала - младшим научным сотрудником, а затем ведущим инженером отдела.
Коллегами Матвеева по экипажу корабля "Союз МС-21" стали Олег Артемьев (для него это был уже третий полёт) и Сергей Корсаков (так же, как и Матвеев, полетел в первый раз). Все трое – выпускники МГТУ имени Баумана, в честь чего тот пуск назвали Бауманским стартом, а сам корабль нарекли в честь легендарного советского конструктора Сергея Королёва (который также был выпускником этого вуза).
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Денис МатвеевРоскосмосЦентр подготовки космонавтовРоссия
 
 
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