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Кубинцы выстроились в очередь, чтобы подняться на корабль "Неустрашимый"
Кубинцы выстроились в очередь, чтобы подняться на корабль "Неустрашимый" - РИА Новости, 29.07.2024
Кубинцы выстроились в очередь, чтобы подняться на корабль "Неустрашимый"
Сотни кубинцев выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на российский корабль "Неустрашимый", который 27 июля прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:59
2024-07-29T01:59
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ГАВАНА, 29 июл - РИА Новости. Сотни кубинцев выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на российский корабль "Неустрашимый", который 27 июля прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами, сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", пробудет на Кубе до 30 июля. "Очень впечатляет дисциплина на этом военном корабле. Российские моряки нас встретили, как будто мы у себя дома. Я посещаю военный корабль впервые", — сказала РИА Новости жительница Гаваны Эулалия Домингес. "Сегодня, 28 июля, особенный день, потому что мы пришли, чтобы поздравить моряков с Днём военно-морского флота России, этот праздник мы отмечаем в Гаване", — рассказал, в свою очередь, бывший военный Эрмес Диас. Конт-адмирал Олег Гуринов ранее сообщил журналистам, что основная цель визита кораблей на Кубу — подтвердить сотрудничество в военно-морской сфере между моряками обеих стран, что является возможным благодаря особым отношениям, характеризующим Кубу и Россию. Те, кто не успел подняться на "Неустрашимый" в воскресенье, в понедельник смогу посмотреть на корабль "Смольный". "Завтра (в понедельник) я приду пораньше. Сегодня я не успел подняться на корабль, но я хочу, чтобы дети его увидели. Это мое обязательство перед ними", — сказала РИА Новости кубинка Гелия Коста. Визиты российских кораблей на Кубу стали, как отметил контр-адмирал Гуринов, доброй традицией - в прошедшем году карибскую страну посетил учебный корабль "Перекоп", а в этом - ударная группа кораблей Северного флота.
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куба, россия, гавана, в мире
Куба, Россия, Гавана, В мире
Кубинцы выстроились в очередь, чтобы подняться на корабль "Неустрашимый"
Сотни кубинцев выстроились в очередь, чтобы подняться на корабль "Неустрашимый"
ГАВАНА, 29 июл - РИА Новости. Сотни кубинцев выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на российский корабль "Неустрашимый", который 27 июля прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.
Отряд кораблей Балтийского флота, в составе которого учебный корабль "Смольный" с 245 курсантами, сторожевой корабль "Неустрашимый" и танкер "Ельня", пробудет на Кубе
до 30 июля.
"Очень впечатляет дисциплина на этом военном корабле. Российские моряки нас встретили, как будто мы у себя дома. Я посещаю военный корабль впервые", — сказала РИА Новости жительница Гаваны
Эулалия Домингес.
"Сегодня, 28 июля, особенный день, потому что мы пришли, чтобы поздравить моряков с Днём военно-морского флота России
, этот праздник мы отмечаем в Гаване", — рассказал, в свою очередь, бывший военный Эрмес Диас.
Конт-адмирал Олег Гуринов ранее сообщил журналистам, что основная цель визита кораблей на Кубу — подтвердить сотрудничество в военно-морской сфере между моряками обеих стран, что является возможным благодаря особым отношениям, характеризующим Кубу и Россию.
Те, кто не успел подняться на "Неустрашимый" в воскресенье, в понедельник смогу посмотреть на корабль "Смольный".
"Завтра (в понедельник) я приду пораньше. Сегодня я не успел подняться на корабль, но я хочу, чтобы дети его увидели. Это мое обязательство перед ними", — сказала РИА Новости кубинка Гелия Коста.
Визиты российских кораблей на Кубу стали, как отметил контр-адмирал Гуринов, доброй традицией - в прошедшем году карибскую страну посетил учебный корабль "Перекоп", а в этом - ударная группа кораблей Северного флота.