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Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков

Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024

Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков

Президент России Владимир Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, сообщил газете... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T01:10

2024-07-29T01:10

2024-07-29T01:11

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник состоится церемония инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. С 1 января 2024 года Иран стал полноправным членом объединения БРИКС, ожидается, что после официального вступления в должность продолжится активное сотрудничество между Москвой и Тегераном. У Пезешкиана уже есть приглашение от Москвы приехать в Россию на саммит в Казани. "У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", - заявил Песков. Путин и избранный президент Ирана 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240711/iran-1959048977.html

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россия, иран, казань, масуд пезешкиан, владимир путин, дмитрий песков, брикс, в мире