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Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024
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01:10 29.07.2024 (обновлено: 01:11 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kontakty-1962580775.html
Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков
Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2024
Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков
Президент России Владимир Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, сообщил газете... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:10
2024-07-29T01:11
россия
иран
казань
масуд пезешкиан
владимир путин
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник состоится церемония инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. С 1 января 2024 года Иран стал полноправным членом объединения БРИКС, ожидается, что после официального вступления в должность продолжится активное сотрудничество между Москвой и Тегераном. У Пезешкиана уже есть приглашение от Москвы приехать в Россию на саммит в Казани. "У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", - заявил Песков. Путин и избранный президент Ирана 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240711/iran-1959048977.html
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россия, иран, казань, масуд пезешкиан, владимир путин, дмитрий песков, брикс, в мире
Россия, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, В мире
Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана, заявил Песков

Песков: Путин готовится к контактам с Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к контактам с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник состоится церемония инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. С 1 января 2024 года Иран стал полноправным членом объединения БРИКС, ожидается, что после официального вступления в должность продолжится активное сотрудничество между Москвой и Тегераном. У Пезешкиана уже есть приглашение от Москвы приехать в Россию на саммит в Казани.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин
11 июля, 17:31
"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", - заявил Песков.
Путин и избранный президент Ирана 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого президент РФ поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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21 июля, 08:00
 
РоссияИранКазаньМасуд ПезешкианВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКСВ мире
 
 
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