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Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962813008.html
Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.07.2024
Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:53
2024-07-29T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
сша
украина
ираклий кобахидзе
евросоюз
министерство обороны сша
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ТБИЛИСИ, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка грузино-американских отношений. "В любом случае, я думаю, война завершится в следующем году. Именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор - это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". По его словам, обновление грузино-американских отношений в руках США и грузинская сторона ждет встречных шагов. Принятие в Грузии закона об иноагентах подверглось критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
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в мире, грузия, сша, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, США, Украина, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Министерство обороны США
Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: конфликт на Украине завершится в следующем году

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка грузино-американских отношений.
"В любом случае, я думаю, война завершится в следующем году. Именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор - это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
По его словам, обновление грузино-американских отношений в руках США и грузинская сторона ждет встречных шагов.
Принятие в Грузии закона об иноагентах подверглось критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияСШАУкраинаИраклий КобахидзеЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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