https://ria.ru/20240729/konflikt-1962813008.html

Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.07.2024

Премьер Грузии рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:53

2024-07-29T23:53

2024-07-29T23:53

специальная военная операция на украине

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ираклий кобахидзе

евросоюз

министерство обороны сша

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ТБИЛИСИ, 29 июл — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что военный конфликт на Украине завершится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка грузино-американских отношений. "В любом случае, я думаю, война завершится в следующем году. Именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор - это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди". По его словам, обновление грузино-американских отношений в руках США и грузинская сторона ждет встречных шагов. Принятие в Грузии закона об иноагентах подверглось критике со стороны ЕС и США. В Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. Власти Грузии неоднократно сообщали о необходимости перезагрузить отношения между странами.

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