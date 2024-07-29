https://ria.ru/20240729/konflikt-1962774487.html

Премьер Словакии резко высказался о конфликте на Украине

Премьер Словакии резко высказался о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.07.2024

Премьер Словакии резко высказался о конфликте на Украине

Словакия не изменит свой взгляд на конфликт на Украине из-за остановки Киевом транзита нефти от российской компании "Лукойл", его необходимо завершить... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:33

2024-07-29T18:33

2024-07-29T21:21

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БРАТИСЛАВА, 29 июл — РИА Новости. Словакия не изменит свой взгляд на конфликт на Украине из-за остановки Киевом транзита нефти от российской компании "Лукойл", его необходимо завершить перемирием, а не продлевать, заявил премьер-министр Роберт Фицо."Я скажу очень открыто, даже проблема с транзитом российской нефти через Украину не может изменить нашу позицию по войне на Украине, ее нужно завершить скорейшим перемирием, а не искусственно продлевать с нереальной целью поставить Россию на колени и с реальной целью набить еще больше карманы оружейникам", - сказал Фицо в ходе своего видеообращения, которое опубликовано в социальных сетях в понедельник.Фицо заявил, что Словакии ничего не мешает использовать российскую нефть даже после того, как истечет срок действия исключения, которое было предоставлено республике Европейским союзом до конца года. "У Slovnaft не будет лишь возможности вывозить продукты из этой нефти в другие страны", - сказал Фицо.По словам премьера Словакии, однажды конфликт на Украине завершится, и Европейский союз должен будет думать о формах сотрудничества с Россией, в том числе и о сотрудничестве в области стратегического сырья.Ранее Фицо говорил, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". Фицо уже дважды обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

https://ria.ru/20240729/neft-1962800808.html

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цены на нефть, украина, словакия, киев, роберт фицо, лукойл, в мире