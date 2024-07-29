https://ria.ru/20240729/komitet-1962706504.html

В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах

В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах - РИА Новости, 29.07.2024

В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:58

2024-07-29T14:58

2024-07-29T16:13

александр хинштейн

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА Новости. "Мы прописываем требования к мессенджерам — <...> обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях. <...> По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров", — сказал на заседании комитета его глава Александр Хинштейн.Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут выдавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.Как отмечал в беседе с РИА Новости в начале июля член комитета Антон Немкин, требуется принять комплекс мер, которые положили бы конец атакам мошенников на россиян. По его словам, на Украине сейчас действуют более тысячи мошеннических кол-центров, из каждого совершается по десять тысяч звонков в день. По информации оператора связи "Билайн", сейчас более половины мошеннических атак совершаются именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp.

https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр хинштейн, общество, госдума рф