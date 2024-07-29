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В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах - РИА Новости, 29.07.2024
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14:58 29.07.2024 (обновлено: 16:13 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/komitet-1962706504.html
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах - РИА Новости, 29.07.2024
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах
Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:58
2024-07-29T16:13
александр хинштейн
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Мы прописываем требования к мессенджерам — &lt;...&gt; обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях. &lt;...&gt; По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров&quot;, — сказал на заседании комитета его глава Александр Хинштейн.Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут выдавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.Как отмечал в беседе с РИА Новости в начале июля член комитета Антон Немкин, требуется принять комплекс мер, которые положили бы конец атакам мошенников на россиян. По его словам, на Украине сейчас действуют более тысячи мошеннических кол-центров, из каждого совершается по десять тысяч звонков в день. По информации оператора связи "Билайн", сейчас более половины мошеннических атак совершаются именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp.
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александр хинштейн, общество, госдума рф
Александр Хинштейн, Общество, Госдума РФ
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах

Комитет Госдумы поддержал запрет звонков с незнакомых номеров в мессенджерах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Мы прописываем требования к мессенджерам — <...> обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях. <...> По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров", — сказал на заседании комитета его глава Александр Хинштейн.

Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут выдавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.
Как отмечал в беседе с РИА Новости в начале июля член комитета Антон Немкин, требуется принять комплекс мер, которые положили бы конец атакам мошенников на россиян. По его словам, на Украине сейчас действуют более тысячи мошеннических кол-центров, из каждого совершается по десять тысяч звонков в день.
По информации оператора связи "Билайн", сейчас более половины мошеннических атак совершаются именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp.
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