https://ria.ru/20240729/komitet-1962706504.html
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах - РИА Новости, 29.07.2024
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах
Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:58
2024-07-29T14:58
2024-07-29T16:13
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о запрете звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах, передает корреспондент РИА Новости. "Мы прописываем требования к мессенджерам — <...> обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях. <...> По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров", — сказал на заседании комитета его глава Александр Хинштейн.Кроме того, комитет по информполитике поддержал и поправку, ограничивающую число SIM-карт для одного абонента. Так, россиянам будут выдавать не более 20 сим-карт, а иностранцам — не более десяти.Как отмечал в беседе с РИА Новости в начале июля член комитета Антон Немкин, требуется принять комплекс мер, которые положили бы конец атакам мошенников на россиян. По его словам, на Украине сейчас действуют более тысячи мошеннических кол-центров, из каждого совершается по десять тысяч звонков в день. По информации оператора связи "Билайн", сейчас более половины мошеннических атак совершаются именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp.
https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html
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александр хинштейн, общество, госдума рф
Александр Хинштейн, Общество, Госдума РФ
В Госдуме одобрили запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах
Комитет Госдумы поддержал запрет звонков с незнакомых номеров в мессенджерах