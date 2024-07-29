https://ria.ru/20240729/kndr-1962594730.html

Ким Чен Ын руководил эвакуацией жителей районов, пострадавших от ливня

Ким Чен Ын руководил эвакуацией жителей районов, пострадавших от ливня - РИА Новости, 29.07.2024

Ким Чен Ын руководил эвакуацией жителей районов, пострадавших от ливня

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления, передает Центральное... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:12

2024-07-29T06:12

2024-07-29T06:32

в мире

ким чен ын

пак тхэ сон

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 29 июл - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто. Его сопровождали секретари ЦК ТПК Чо Ён Вон и Пак Тхэ Сон. По данным ЦТАК, 27 июля в северных районах страны был рекордно сильный ливень, в результате чего уровень воды реки Амнок значительно превысил опасную планку. В итоге более пяти тысяч жителей были изолированы в районах с риском затопления. "Товарищ Ким Чен Ын лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и чреватых риском стихийных бедствий", - сообщает ЦТАК. Лидер КНДР сразу приказал отправить на место руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, более 10 вертолетов ВВС Корейской народной армии (КНА) и различные спасательные суда ВМС и пограничных охранных войск были "немедленно" задействованы в спасательной операции. Ким Чен Ын ознакомился с ходом спасательных работ и приказал оказать всю возможную медицинскую помощь спасенным жителям, чтобы они не испытывали "ни малейших неудобств". "Разговаривая с командирами и летчиками авиаотряда, Ким Чен Ын... неоднократно подчеркивал, что обязательно следует спасти всех без исключения людей, и несколько раз организовал разведывательный полет в районы, где уже было завершено спасение населения", - пишет ЦТАК. Сообщается, что было спасено более 4200 жителей "всего за четверть дня".

https://ria.ru/20240719/kndr-1960618787.html

https://ria.ru/20240719/tstak-1960602979.html

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в мире, ким чен ын, пак тхэ сон, кндр (северная корея)