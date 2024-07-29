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Китай поздравил Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы
Китай поздравил Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Китай поздравил Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы
Китай поздравляет Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы и готов продолжать развивать двусторонние отношения, заявил в понедельник... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:17
2024-07-29T12:17
2024-07-29T12:17
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выборы президента венесуэлы — 2024
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ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Китай поздравляет Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы и готов продолжать развивать двусторонние отношения, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. "Китай поздравляет Венесуэлу с успешным проведением президентских выборов и президента Мадуро с его успешным переизбранием", - сказал Линь Цзянь на брифинге. Он отметил, что Китай и Венесуэла являются хорошими друзьями и партнерами, которые поддерживают друг друга. "Китай придает большое значение развитию отношений с Венесуэлой, готов вместе с венесуэльской стороной постоянно обогащать содержание отношений всепогодного стратегического партнерства с Венесуэлой, приносить больше пользы народам двух стран", - сказал дипломат.
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в мире, венесуэла, китай, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Китай, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Китай поздравил Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы
МИД: Китай готов продолжать развивать отношения с Венесуэлой
ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Китай поздравляет Николаса Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы и готов продолжать развивать двусторонние отношения, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.
«
"Китай поздравляет Венесуэлу с успешным проведением президентских выборов и президента Мадуро с его успешным переизбранием", - сказал Линь Цзянь на брифинге.
Он отметил, что Китай и Венесуэла являются хорошими друзьями и партнерами, которые поддерживают друг друга.
"Китай придает большое значение развитию отношений с Венесуэлой, готов вместе с венесуэльской стороной постоянно обогащать содержание отношений всепогодного стратегического партнерства с Венесуэлой, приносить больше пользы народам двух стран", - сказал дипломат.