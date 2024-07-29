https://ria.ru/20240729/kiev-1962797990.html
В Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, пишут СМИ
В Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
В Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, пишут СМИ
Неизвестные в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, сообщило издание "Украинская правда". РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:49
2024-07-29T20:49
2024-07-29T20:49
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, сообщило издание "Украинская правда". "Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады. Машина ожидала ремонта в столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, пишут СМИ
"Украинская правда": в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медслужбы ВСУ
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Неизвестные в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль ВСУ, сообщило издание "Украинская правда
".
"Утром 29 июля в Киеве подожгли эвакуационный автомобиль медицинской службы третьей отдельной штурмовой бригады. Машина ожидала ремонта в столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.