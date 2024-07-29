https://ria.ru/20240729/kiev-1962671183.html

В Киеве подожгли два автомобиля военных

В Киеве подожгли два автомобиля военных - РИА Новости, 29.07.2024

В Киеве подожгли два автомобиля военных

В Киеве неизвестные в очередной раз подожгли машины военнослужащих, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:19

2024-07-29T13:19

2024-07-29T13:19

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Киеве неизвестные в очередной раз подожгли машины военнослужащих, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". "Сегодня ночью в Киеве подожгли еще два автомобиля военных. Паблики пишут, что это произошло на Петропавловской Борщаговке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240729/odessa-1962651400.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины