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В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста - РИА Новости, 29.07.2024
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13:02 29.07.2024 (обновлено: 13:13 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kbr-1962665664.html
В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста
В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста - РИА Новости, 29.07.2024
В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста
Спасатели с помощью вертолета ищут двух альпинистов, которые пропали в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:02
2024-07-29T13:13
россия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета ищут двух альпинистов, которые пропали в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС РФ по региону."В 07.00 мск в понедельник поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности в составе зарегистрированной группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что группа не спустилась вниз к обусловленному времени."В 9.50 мск с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России на место выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240723/paraplanerist-1961552093.html
россия
эльбрусский район
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россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, происшествия
Россия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Эльбрусский район, Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста

Спасатели с помощью вертолета ищут двух альпинистов, пропавших в горах в КБР

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС в горах
Сотрудники МЧС в горах - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудники МЧС в горах. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета ищут двух альпинистов, которые пропали в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"В 07.00 мск в понедельник поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности в составе зарегистрированной группы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа не спустилась вниз к обусловленному времени.
"В 9.50 мск с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России на место выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.
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