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В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста

В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста - РИА Новости, 29.07.2024

В горах Кабардино-Балкарии пропали два альпиниста

Спасатели с помощью вертолета ищут двух альпинистов, которые пропали в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:02

2024-07-29T13:02

2024-07-29T13:13

россия

ми-8 амтш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрусский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета ищут двух альпинистов, которые пропали в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС РФ по региону."В 07.00 мск в понедельник поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном по маршруту 4-А категории сложности в составе зарегистрированной группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что группа не спустилась вниз к обусловленному времени."В 9.50 мск с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России на место выдвинулись пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20240723/paraplanerist-1961552093.html

россия

эльбрусский район

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россия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, происшествия