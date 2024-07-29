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Подъем воды после размытия перемычки на Беломорканале прекратился - РИА Новости, 29.07.2024
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18:44 29.07.2024 (обновлено: 19:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962777637.html
Подъем воды после размытия перемычки на Беломорканале прекратился
Подъем воды после размытия перемычки на Беломорканале прекратился - РИА Новости, 29.07.2024
Подъем воды после размытия перемычки на Беломорканале прекратился
Подъем воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии прекратился, ожидается, что в течение нескольких часов она пойдет на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:44
2024-07-29T19:02
республика карелия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Подъем воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии прекратился, ожидается, что в течение нескольких часов она пойдет на спад и уже не превысит критических отметок, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале."Подъем воды прекратился. Ожидаем, что в течение нескольких часов она пойдет на спад и уже не превысит критических отметок. Однако продолжаем контроль вместе с МЧС, ведем постоянный мониторинг", - написал он.Парфенчиков сообщил, что в понедельник проехал по всем основным гидроузлам, по которым шла большая вода после прорыва временной дамбы."Вместе с гидротехниками искали оптимальные решения по регулированию сброса воды. В итоге удалось не допустить затопления населенных пунктов ниже по течению. В том числе Беломорска. На 25-й плотине сброс уже прекращен, также на 60 кубов сократили сброс на Выгостровской ГЭС", - отметил он.Ранее Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, из них семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962714519.html
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республика карелия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале, россия
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале, Россия
Подъем воды после размытия перемычки на Беломорканале прекратился

Парфенчиков: в ближайшие часы вода на Беломорканале пойдет на спад

© СУ СК России по Республике КарелияПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© СУ СК России по Республике Карелия
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Подъем воды после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Карелии прекратился, ожидается, что в течение нескольких часов она пойдет на спад и уже не превысит критических отметок, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
"Подъем воды прекратился. Ожидаем, что в течение нескольких часов она пойдет на спад и уже не превысит критических отметок. Однако продолжаем контроль вместе с МЧС, ведем постоянный мониторинг", - написал он.
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Парфенчиков сообщил, что в понедельник проехал по всем основным гидроузлам, по которым шла большая вода после прорыва временной дамбы.
"Вместе с гидротехниками искали оптимальные решения по регулированию сброса воды. В итоге удалось не допустить затопления населенных пунктов ниже по течению. В том числе Беломорска. На 25-й плотине сброс уже прекращен, также на 60 кубов сократили сброс на Выгостровской ГЭС", - отметил он.
Ранее Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, из них семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
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Республика КарелияАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на БеломорканалеРоссия
 
 
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