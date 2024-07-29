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В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу
В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу
Одна региональная дорога в Беломорском муниципальном округе в Республике Карелия временно перекрыта после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:42
2024-07-29T18:42
2024-07-29T18:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Одна региональная дорога в Беломорском муниципальном округе в Республике Карелия временно перекрыта после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщили власти региона. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС. "В связи с прорывом временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК на автодороге регионального значения Летнереченский - Палокоргская ГЭС на 6 километре произошло подтопление проезжей части. Проезд отсутствует для легкового транспорта", – говорится в сообщении. Как отмечается, на место подтопления направлены специалисты. Также идет обследование остальных дорог в Сегежском и Беломорском округах, которые могло затронуть ЧП на Беломорско-Балтийском канале.
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происшествия, республика карелия, чп на беломорканале, россия
Происшествия, Республика Карелия, ЧП на Беломорканале, Россия
В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу
В Карелии перекрыли одну дорогу из-за размытия перемычки на плотине ББК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Одна региональная дорога в Беломорском муниципальном округе в Республике Карелия временно перекрыта после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщили власти региона.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков
сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
"В связи с прорывом временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК на автодороге регионального значения Летнереченский - Палокоргская ГЭС на 6 километре произошло подтопление проезжей части. Проезд отсутствует для легкового транспорта", – говорится в сообщении.
Как отмечается, на место подтопления направлены специалисты. Также идет обследование остальных дорог в Сегежском и Беломорском округах, которые могло затронуть ЧП на Беломорско-Балтийском канале.