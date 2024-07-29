https://ria.ru/20240729/kareliya-1962777137.html

В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу

В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу - РИА Новости, 29.07.2024

В Карелии из-за ЧП на Беломорканале перекрыли одну дорогу

Одна региональная дорога в Беломорском муниципальном округе в Республике Карелия временно перекрыта после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:42

2024-07-29T18:42

2024-07-29T18:42

происшествия

республика карелия

чп на беломорканале

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Одна региональная дорога в Беломорском муниципальном округе в Республике Карелия временно перекрыта после того, как на деревянной плотине Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщили власти региона. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС. "В связи с прорывом временной перемычки между 10 и 11 шлюзом ББК на автодороге регионального значения Летнереченский - Палокоргская ГЭС на 6 километре произошло подтопление проезжей части. Проезд отсутствует для легкового транспорта", – говорится в сообщении. Как отмечается, на место подтопления направлены специалисты. Также идет обследование остальных дорог в Сегежском и Беломорском округах, которые могло затронуть ЧП на Беломорско-Балтийском канале.

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происшествия, республика карелия, чп на беломорканале, россия