https://ria.ru/20240729/kareliya-1962723510.html

Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти

Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти - РИА Новости, 29.07.2024

Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти

Вода в ближайшее время начнет отступать из Беломорского округа Республики Карелия после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:55

2024-07-29T15:55

2024-07-29T16:13

чп на беломорканале

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Вода в ближайшее время начнет отступать из Беломорского округа Республики Карелия после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила глава муниципального округа Ирина Филиппова на видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал о введении в Беломорском районе режима повышенной готовности после ЧП на ББК. По его словам, в возможную зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов, включая островную часть города Беломорск."Еду с 25-й плотины на 12-м шлюзе. Сброс воды уже уменьшили на 200 кубов, поэтому в ближайшее время вода начнет отступать... Надеюсь, что к вечеру воды у нас уже не будет", – сказала Филиппова.Она призвала жителей Беломорского округа не поддаваться панике.Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее сообщал, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html

https://ria.ru/20240729/dvizhenie-1962670421.html

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чп на беломорканале, происшествия