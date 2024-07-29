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Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти - РИА Новости, 29.07.2024
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15:55 29.07.2024 (обновлено: 16:13 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962723510.html
Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти
Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти - РИА Новости, 29.07.2024
Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти
Вода в ближайшее время начнет отступать из Беломорского округа Республики Карелия после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:55
2024-07-29T16:13
чп на беломорканале
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Вода в ближайшее время начнет отступать из Беломорского округа Республики Карелия после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила глава муниципального округа Ирина Филиппова на видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал о введении в Беломорском районе режима повышенной готовности после ЧП на ББК. По его словам, в возможную зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов, включая островную часть города Беломорск."Еду с 25-й плотины на 12-м шлюзе. Сброс воды уже уменьшили на 200 кубов, поэтому в ближайшее время вода начнет отступать... Надеюсь, что к вечеру воды у нас уже не будет", – сказала Филиппова.Она призвала жителей Беломорского округа не поддаваться панике.Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее сообщал, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
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чп на беломорканале, происшествия
ЧП на Беломорканале, Происшествия
Вода скоро начнет отступать из Беломорского района Карелии, сообщили власти

Глава Беломорского округа Филиппова: вода начнет отступать в ближайшее время

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Вода в ближайшее время начнет отступать из Беломорского округа Республики Карелия после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщила глава муниципального округа Ирина Филиппова на видео, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал о введении в Беломорском районе режима повышенной готовности после ЧП на ББК. По его словам, в возможную зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов, включая островную часть города Беломорск.
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"Еду с 25-й плотины на 12-м шлюзе. Сброс воды уже уменьшили на 200 кубов, поэтому в ближайшее время вода начнет отступать... Надеюсь, что к вечеру воды у нас уже не будет", – сказала Филиппова.
Она призвала жителей Беломорского округа не поддаваться панике.
Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее сообщал, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
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