Глава Карелии призвал жителей воздержаться от отдыха на природе
Парфенчиков призвал жителей воздержаться от отдыха на природе после размыва ББК
© ГУ МЧС России по Республике КарелияСилы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео
Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей Сегежского и Беломорского округов воздержаться от отдыха на природе после размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале, сообщает управление пресс-службы главы республики.
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"Уважаемые жители и гости Карелии, те, кто сейчас находится на территориях Сегежского и Беломорского районов! В ближайшее время прошу вас воздержаться от рыбалок, походов в лес за ягодами и грибами. Если вы отлучаетесь из дома – прошу ставить в известность о вашем местонахождении родных и близких. Отложите ваш отдых на природе до стабилизации ситуации на шлюзе", - обратился к жителям Парфенчиков.
Отмечается, что жителям направлены смс-сообщения от МЧС о возможном подтоплении населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба, в связи с прорывом временной дамбы ББК в районе поселка Надвоицы МЧС по Республике Карелия предупредило о возможном подтоплении ряда населенных пунктов в Сегежском и Беломорском округах. Среди них - Тунгуда, Олимпий, Сосновец, Выгостров, Золотец, 18 шлюз (Дачный), Шижня старая, Водников, Сальнаволок островная часть города Беломорск. По информации главы Беломорского муниципального округа Ирины Филипповой, все туристы, которые посещали петроглифы Залавруги, покинули объект. Вместе с сотрудниками МЧС здесь ведется мониторинг уровня воды.
Ранее Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.