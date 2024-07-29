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Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, был признан годным - РИА Новости, 29.07.2024
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13:58 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/kareliya-1962686338.html
Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, был признан годным
Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, был признан годным - РИА Новости, 29.07.2024
Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, был признан годным
Гидроузел №11 Беломорско-Балтийского канала (ББК), где при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:58
2024-07-29T13:58
происшествия
республика карелия
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Гидроузел №11 Беломорско-Балтийского канала (ББК), где при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, в конце июня был обследован и признан годным к эксплуатации, следует из материалов на сайте администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. Ранее ведомство запретило движение судов на 1246-1255 километрах ББК, после того, как после размыва временной строительной перемычки, установленной при реконструкции плотины гидроузла №11 упал уровень воды в шлюзах. "В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта... с 24 июня по 27 июня 2024 года было проведено регулярное обследование гидроузлов №№ 4,6,11,13,14,18 ФБУ "Администрация "Беломорканал"... По результатам проведённого регулярного обследования судоходные гидротехнические сооружения признаны годными к эксплуатации", – говорится в сообщении. Как отмечается, профильная межведомственная комиссия провела осмотр гидротехнических сооружений, ознакомилась с данными наблюдений за их состоянием и технической документацией. Также было проверено "исполнение предписаний органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений". На сайте администрации ББК уточняется также, что плотина, которая входит в состав гидроузла, где произошло ЧП, является деревянной. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20240729/kreml-1962662971.html
https://ria.ru/20240709/bashkirija-1958561310.html
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происшествия, республика карелия, чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, ЧП на Беломорканале
Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, был признан годным

Гидроузел ББК в Карелии, где произошло ЧП, признали годным к эксплуатации в июне

© СУ СК России по Республике КарелияПоследствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© СУ СК России по Республике Карелия
Последствия аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Гидроузел №11 Беломорско-Балтийского канала (ББК), где при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах в Республике Карелия размыло временную перемычку между шлюзами, в конце июня был обследован и признан годным к эксплуатации, следует из материалов на сайте администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей.
Ранее ведомство запретило движение судов на 1246-1255 километрах ББК, после того, как после размыва временной строительной перемычки, установленной при реконструкции плотины гидроузла №11 упал уровень воды в шлюзах.
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"В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта... с 24 июня по 27 июня 2024 года было проведено регулярное обследование гидроузлов №№ 4,6,11,13,14,18 ФБУ "Администрация "Беломорканал"... По результатам проведённого регулярного обследования судоходные гидротехнические сооружения признаны годными к эксплуатации", – говорится в сообщении.
Как отмечается, профильная межведомственная комиссия провела осмотр гидротехнических сооружений, ознакомилась с данными наблюдений за их состоянием и технической документацией. Также было проверено "исполнение предписаний органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений".
На сайте администрации ББК уточняется также, что плотина, которая входит в состав гидроузла, где произошло ЧП, является деревянной.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.
По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский". Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
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ПроисшествияРеспублика КарелияЧП на Беломорканале
 
 
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