https://ria.ru/20240729/karelija-1962710862.html
В Карелии приостановили посещение "Беломорских петроглифов"
В Карелии приостановили посещение "Беломорских петроглифов" - РИА Новости, 29.07.2024
В Карелии приостановили посещение "Беломорских петроглифов"
Посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" в Республике Карелия приостановлено после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:14
2024-07-29T15:14
2024-07-29T15:15
беломорский район
республика карелия
онежское озеро
артур парфенчиков
юнеско
чп на беломорканале
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" в Республике Карелия приостановлено после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил республиканский центр по управлению петроглифами на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "С сегодняшнего дня и до стабилизации обстановки на Беломорско-Балтийском канале вся экскурсионная деятельность и посещение территории объекта Всемирного наследия "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в Беломорском муниципальном округе приостановлены. О возвращении в обычный режим работы мы сообщим дополнительно", – информирует центр. Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал о введении в Беломорском районе режима повышенной готовности после ЧП на ББК. По его словам, в возможную зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов, включая островную часть города Беломорск. Охлопков уточнял, что туристы уже вывезены из Залавруги, где находятся петроглифы. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС. Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных. Карельские петроглифы включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
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беломорский район, республика карелия, онежское озеро, артур парфенчиков, юнеско, чп на беломорканале
Беломорский район, Республика Карелия, Онежское озеро, Артур Парфенчиков, ЮНЕСКО, ЧП на Беломорканале, Культура
В Карелии приостановили посещение "Беломорских петроглифов"
В Карелии приостановили посещение петроглифов после ЧП на Беломорканале
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Посещение археологического комплекса "Беломорские петроглифы" в Республике Карелия приостановлено после того, как на Беломорско-Балтийском канале (ББК) при реконструкции деревянной плотины в Надвоицах размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил республиканский центр по управлению петроглифами на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
«
"С сегодняшнего дня и до стабилизации обстановки на Беломорско-Балтийском канале вся экскурсионная деятельность и посещение территории объекта Всемирного наследия "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в Беломорском муниципальном округе приостановлены. О возвращении в обычный режим работы мы сообщим дополнительно", – информирует центр.
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал о введении в Беломорском районе режима повышенной готовности после ЧП на ББК. По его словам, в возможную зону подтопления могут попасть 10 населенных пунктов, включая островную часть города Беломорск. Охлопков уточнял, что туристы уже вывезены из Залавруги, где находятся петроглифы.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник утром между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, поиски троих продолжаются. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.
Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" состоит из рисунков на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Изображения нарисованы или высечены на камне, датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Комплекс расположен в Беломорском районе Карелии, в местечке Залавруга. К числу основных сюжетов петроглифов Залавруги относятся изображения оленей и сцен охоты на морских животных. Карельские петроглифы включены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.