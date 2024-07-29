https://ria.ru/20240729/karelija-1962625712.html

Инфекционистов направили в район Карелии из-за размыва перемычки на ББК

Инфекционистов направили в район Карелии из-за размыва перемычки на ББК - РИА Новости, 29.07.2024

Инфекционистов направили в район Карелии из-за размыва перемычки на ББК

В связи размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Сегежский район Карелии направлены врачи-эпидемиологи, психологи,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:43

2024-07-29T10:43

2024-07-29T10:44

происшествия

сегежский район

кондопога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962614655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_069cd8be11c3aa9f594b7fcab55e5f0e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В связи размытием временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Сегежский район Карелии направлены врачи-эпидемиологи, психологи, инфекционисты, сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В связи с ЧС в Сегежский район минздравом Карелии направлены врачи-эпидемиологи, психологи, инфекционисты. Врачебная бригада оснащена дополнительными бактериофагами, антибактериальными препаратами, пробиотиками и эубиотиками", - написал он. По словам Охлопкова, в настоящее время на месте работают три бригады скорой помощи Сегежской ЦРБ. Оказана помощь мужчине 74 лет - "боли за грудиной купированы", мальчику 14 лет - "порезы стоп, обработаны". "Наготове вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию держу на контроле", - сообщил министр. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что выехал в Сегежский округ. По его словам, между 10 и 11 шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Сообщение об аварии поступило в 6.34. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в Сегежском округе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240729/chp-1962614442.html

сегежский район

кондопога

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сегежский район, кондопога