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РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
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14:33 29.07.2024 (обновлено: 15:34 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/kamaz-1962702157.html
РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом
РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом
Водитель "Камаза" грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) под Волгоградом и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:33
2024-07-29T15:34
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза" грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) под Волгоградом и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось, сообщили РЖД. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда. "По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час", - говорится в сообщении РЖД.Компания отмечает, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом

РЖД: водитель "Камаза" выехал на переезд с исправной сигнализацией перед поездом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкКабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Кабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза" грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) под Волгоградом и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось, сообщили РЖД.
© МЧС РФРабота спасателей на месте схода поезда
Работа спасателей на месте схода поезда - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© МЧС РФ
Работа спасателей на месте схода поезда
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.
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"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час", - говорится в сообщении РЖД.
Компания отмечает, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.
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ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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