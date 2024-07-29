https://ria.ru/20240729/kamaz-1962702157.html

РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом

РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024

РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом

Водитель "Камаза" грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) под Волгоградом и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:33

2024-07-29T14:33

2024-07-29T15:34

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза" грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) под Волгоградом и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось, сообщили РЖД. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда. "По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час", - говорится в сообщении РЖД.Компания отмечает, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом