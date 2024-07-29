РЖД рассказали подробности ДТП под Волгоградом
РЖД: водитель "Камаза" выехал на переезд с исправной сигнализацией перед поездом
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкКабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Кабина пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза" грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД) под Волгоградом и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось, сообщили РЖД.
© МЧС РФРабота спасателей на месте схода поезда
© МЧС РФ
Работа спасателей на месте схода поезда
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.
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"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 километров в час", - говорится в сообщении РЖД.
Компания отмечает, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.