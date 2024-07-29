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В Ярославле локализовали пожар на складе с печатной продукцией
В Ярославле локализовали пожар на складе с печатной продукцией - РИА Новости, 29.07.2024
В Ярославле локализовали пожар на складе с печатной продукцией
Спасатели локализовали пожар на складе с печатной продукцией в Ярославле на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:26
2024-07-29T14:26
2024-07-29T14:26
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе с печатной продукцией в Ярославле на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Склад с печатной продукцией загорелся в Ярославле в понедельник. В МЧС РФ ранее сообщали, что информации о пострадавших не поступало. "Пожар в Ярославле локализован на площади 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле локализовали пожар на складе с печатной продукцией
Пожар на складе в Ярославле локализовали на одной тысяче квадратных метров