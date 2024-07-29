https://ria.ru/20240729/izrail-1962594172.html

Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника, летевшего со стороны Ливана

Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника, летевшего со стороны Ливана - РИА Новости, 29.07.2024

Армия Израиля заявила о перехвате беспилотника, летевшего со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к границе страны со стороны Ливана. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:01

2024-07-29T06:01

2024-07-29T06:05

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

биньямин нетаньяху

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к границе страны со стороны Ливана. Ранее ЦАХАЛ сообщала, что сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля. "Система противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватила беспилотник, который летел из Ливана в направлении западной Галилеи (район на севере Израиля - ред.)", - сообщила армия в Telegram-канале. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". "Хезболлах" ранее заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html

https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году