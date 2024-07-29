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США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
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05:13 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/izrail-1962592747.html
США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ
США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ
США в субботу предупредили Израиль о том, что его намерения нанести удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте в ответ на атаку... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:13
2024-07-29T05:13
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
биньямин нетаньяху
амос хохштейн
хезболла
оон
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США в субботу предупредили Израиль о том, что его намерения нанести удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте в ответ на атаку по Голанским высотам могут привести к выходу ситуации из-под контроля, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило". "Администрация (президента США Джо) Байдена предупредила Израиль о том, что в случае удара по объектам "Хезболлах" в Бейруте в ответ на атаку на Голанские высоты, произошедшую в субботу, "ситуация может выйти из-под контроля", - говорится в сообщении портала. Как сообщил порталу израильский чиновник, советник Байдена Амос Хохштейн в ходе разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом выразил обеспокоенность тем, что при ответном ударе Израиля по Бейруту "Хезболлах" может атаковать территорию Израиля ракетами большой дальности, что, вероятно, приведет к еще большей эскалации. В этой связи, согласно источнику, Хохштайн призвал Израиль избегать эскалации. Также неназванный американский чиновник заявил порталу, что в США считают, что удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам в Бейруте "может стать красной линией" для "Хезболлах". Ранее высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны. Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240729/livan-1962576818.html
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, биньямин нетаньяху, амос хохштейн, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Амос Хохштейн, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США предупредили Израиль об опасности удара по Бейруту, пишут СМИ

Axios: США предупредили Израиль о риске выхода ситуации из-под контроля

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США в субботу предупредили Израиль о том, что его намерения нанести удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в столице Ливана Бейруте в ответ на атаку по Голанским высотам могут привести к выходу ситуации из-под контроля, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. "Хезболлах", по его словам, заплатит за это "самую высокую цену - такую, какую оно еще не платило".
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"Администрация (президента США Джо) Байдена предупредила Израиль о том, что в случае удара по объектам "Хезболлах" в Бейруте в ответ на атаку на Голанские высоты, произошедшую в субботу, "ситуация может выйти из-под контроля", - говорится в сообщении портала.
Как сообщил порталу израильский чиновник, советник Байдена Амос Хохштейн в ходе разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом выразил обеспокоенность тем, что при ответном ударе Израиля по Бейруту "Хезболлах" может атаковать территорию Израиля ракетами большой дальности, что, вероятно, приведет к еще большей эскалации. В этой связи, согласно источнику, Хохштайн призвал Израиль избегать эскалации.
Также неназванный американский чиновник заявил порталу, что в США считают, что удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам в Бейруте "может стать красной линией" для "Хезболлах".
Ранее высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. Утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" в глубине Ливана и на юге страны.
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Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН о связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на территорию Ливана.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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