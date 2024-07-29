https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

На Голанских высотах разгорается третья мировая

На Голанских высотах разгорается третья мировая - РИА Новости, 29.07.2024

На Голанских высотах разгорается третья мировая

В субботу новостные агентства мира обошли жуткие фотографии детей и подростков, убитых ракетным ударом на футбольном поле на Голанских высотах. Менялись цифры... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:00

2024-07-29T08:00

2024-07-29T12:44

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В субботу новостные агентства мира обошли жуткие фотографии детей и подростков, убитых ракетным ударом на футбольном поле на Голанских высотах. Менялись цифры убитых (от десяти до двенадцати) и раненых (около тридцати). Израильские власти обещали отомстить движению "Хезболла". Израильские самолеты бомбили Ливан. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США и помчался домой.Трагедия на Голанах успешно вытеснила из инфополя другую, еще более масштабную. Незадолго до ракетного удара по Голанам израильская армия обстреляла школу на юге сектора Газа. Было убито более тридцати человек, среди них большинство — дети и подростки. Более ста человек было ранено. Погибшие пополнили скорбный список мирных палестинцев — жертв ЦАХАЛ, на сегодня число убитых приближается к сорока тысячам. Оправдание удара по школе прозвучало знакомо — военные полагали, что там базируются представители ХАМАС, которым Израиль уже почти год мстит за октябрьскую атаку.Но этим значение инцидента не исчерпалось. Трагедия на Голанах стала поводом к такой эскалации между Израилем и Ливаном, которая способна запустить полномасштабную войну между странами. В ООН уже предупредили, что регион на полных парах движется к "невероятной катастрофе".Однако руководителей Израиля это не остановило. Министр иностранных дел страны заявил: "Хезболла" перешла все красные линии, и мы приближаемся к полномасштабной войне". Министр образования — сугубо мирная должность, казалось бы, — сказал, что необходимо "ответить в полную силу, даже если это приведет к настоящей войне."Вчера погибших детей и подростков хоронили, на фотографии плачущих, заламывающих руки женщин просто невозможно смотреть без слез. Россия принесла свои соболезнования друзской общине. Однако в этой трагедии очень много необъяснимого.Руководство движения "Хезболла" уверяет, что не запускало ракеты по Голанским высотам. Там считают, что дети погибли в результате падения израильской ракеты ПВО. И действительно, непонятно, зачем бойцам "Хезболлы" нужно было бить практически по своим.Дело в том, что, согласно международному праву, Голанские высоты — это территория Сирии. Израиль оккупировал ее в 1967 году, однако там до сих пор живет множество сирийцев. На этот раз ракета попала аккурат в поселок сирийских друзов. Эти люди исповедуют очень специфическую разновидность шиитского ислама, однако все-таки принадлежат к мусульманам и, в отличие от израильтян, отнюдь не являются врагами "Хезболлы".А вот к Израилю они как раз относятся плохо и считают израильтян оккупантами. На похороны друзских детей явился израильский политик-националист Бецалель Смотрич, так друзские мужчины погнали его прочь, называя преступником и убийцей. Для Нетаньяху прилет загадочной ракеты стал прекрасным поводом, чтобы заручиться поддержкой в США. Действующее руководство в Вашингтоне настроено резко против премьер-министра Израиля. Поддержка его военной активности очень дорого обходится Байдену и Камале Харрис потому, что большинство их однопартийцев выступают за Палестину против Израиля.Зато у Дональда Трампа всегда были прекрасные отношения с Израилем, его любимый зять, ортодоксальный еврей Джаред Кушнер был его ближайшим советником и вел его предвыборную кампанию. Будучи президентом, Трамп признал принадлежность Голанских высот Израилю — США до сих пор единственная страна в мире, кто так считает. За это израильское руководство даже решило построить на Голанах поселок "Трамповская высота".Трамп усердно разыгрывает голанскую карту в предвыборных раскладах, прямо обвиняя Байдена и Харрис в гибели друзских детей. Нетаньяху усердно втягивает потенциального президента США в разгорающийся конфликт, пользуясь тем, что большинство республиканцев, в отличие от демократов, готовы поддерживать Израиль безоговорочно.Некоторые результаты уже налицо. Госсекретарь Блинкен заявил, что "все указывает на то, что ракеты (или ракету) выпустило движение "Хезболла"*. Другое дело, что если байденовская администрация поддержит Израиль в нападении на Ливан, то она потеряет остатки голосов и демократическому кандидату будет очень трудно выиграть выборы.А вот Трампу война Израиля была бы очень кстати. Если она пойдет плохо, это будет лишний повод обвинить во всем Демпартию. Если Тель-Авив добьется неких успехов, Трамп припишет все их себе и опять-таки наберет очки в глазах своих религиозных избирателей, верующих в то, что современный Израиль исполняет некие библейские пророчества.Но какими могут вообще быть военные "успехи" Израиля? Ужас ситуации в том, что израильские "удары возмездия" приходятся в основном по мирным людям, ничего общего не имеющим ни с какими радикальными группировками.Эти несчастные живут сегодня словно под дамокловым мечом. По ним в любой момент может прилететь ракета, если израильским военным почудится, что где-то там базируются бойцы движения "Хезболла" — все будет в точности, как в секторе Газа, где мирных жителей массово убивают в отместку за атаку боевиков "Хамас".Вчера израильские самолеты продолжили наносить удары вглубь территории Ливана. Руководство ЦАХАЛ утверждает, что бьет по "тайникам с оружием" и "террористической инфраструктуре". На кадрах прилетов, однако, мы видим обычные жилые многоэтажки, заплаканных, растрепанных людей, выбежавших из своих квартир.Йеменские хуситы тем временем заявили, что вступают в войну с Израилем без всяких красных линий и призвали объединиться в этой войне всех арабов и мусульман. За спиной хуситов — как и за спиной "Хезболлы" — маячит Иран.Власти Израиля объявили, что ракета, запущенная по друзам, была иранской. В ответ на это официальные лица Ирана заявили, что реакция Израиля на ракетный удар является "спектаклем, срежиссированным оккупационным режимом" и потребовали от властей страны не начинать войну против Ливана.Однако объективно говоря, Биньямину Нетаньяху война была бы выгодна, позволив ему еще некоторое время оставаться на своем посту. После отставки его поджидают большие проблемы.Смерть детей и предвыборные расклады, всесилие современных СМИ, готовых выдать за правду что угодно, честолюбие политиков, амбиции военных, горе простых людей, на которых всем наплевать, — и все это вместе сошлось на Голанах и затягивает Ближний Восток в конфликт, который в любой момент может перерасти в глобальное противостояние — возможно, даже ядерное. Поистине, "войны никто не хотел, война была неизбежна."

https://ria.ru/20240729/konflikt-1915630213.html

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аналитика, в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, хезболла, дональд трамп, камала харрис