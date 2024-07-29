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Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 29.07.2024
Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск "Запад",... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:09
2024-07-29T05:09
2024-07-29T05:14
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщило в понедельник Минобороны России. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении ведомства. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника. Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.
https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы РФ
Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500
МО: Су-34 ударили по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"