https://ria.ru/20240729/istrebiteli-1962592284.html

Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 29.07.2024

Су-34 ударили по пункту дислокации ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск "Запад",... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:09

2024-07-29T05:09

2024-07-29T05:14

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су-34

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск "Запад", сообщило в понедельник Минобороны России. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении ведомства. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника. Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.

https://ria.ru/20240729/udary-1962589347.html

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962563680.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф