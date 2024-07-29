https://ria.ru/20240729/istorik-1962809134.html

СБУ задержала доктора исторических наук за его книги, сообщили СМИ

СБУ задержала доктора исторических наук за его книги, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

СБУ задержала доктора исторических наук за его книги, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве доктора исторических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Алексея Толочко за... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:57

2024-07-29T22:57

2024-07-29T22:57

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Киеве доктора исторических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Алексея Толочко за написанные им книги по истории, сообщило украинское издание "Страна". "СБУ задержала в Киеве писателя за книги по истории, написанные еще до полномасштабной войны (до февраля 2022 года – ред.)... Задержанным СБУ писателем-историком является доктор исторических наук, член-корреспондент НАНУ Алексей Толочко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, отец задержанного, Петр Толочко, был известным украинским историком, археологом, автором книг по истории Древней Руси. В заявлении в Telegram-канале СБУ говорится, что задержанный якобы поддерживал спецоперацию РФ в соцсетях, а также был автором нескольких изданий, к которых якобы "фальсифицирует исторические факты" развития украинской государственности.

https://ria.ru/20231115/sbu-1909550727.html

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в мире, киев, украина, россия, петр толочко, служба безопасности украины