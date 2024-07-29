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Суд оставил без движения иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху" - РИА Новости, 29.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:04 29.07.2024 (обновлено: 23:10 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/isk-1962810046.html
Суд оставил без движения иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху"
Суд оставил без движения иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху" - РИА Новости, 29.07.2024
Суд оставил без движения иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху"
Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:04
2024-07-29T23:10
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
ингосстрах
красногорск
москва
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили РИА Новости в суде."Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения", - говорится в сообщении.Основания для этого решения не раскрываются.Истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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происшествия, ингосстрах, красногорск, москва, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Ингосстрах, Красногорск, Москва, Крокус Сити Холл, Крокус
Суд оставил без движения иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху"

Суд оставил без движения иск потерпевших при теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили РИА Новости в суде.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы оставил иск без движения", - говорится в сообщении.
Основания для этого решения не раскрываются.
Истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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