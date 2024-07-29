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В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей - РИА Новости, 29.07.2024
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13:50 29.07.2024 (обновлено: 13:51 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/inomarka-1962682800.html
В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей
В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей - РИА Новости, 29.07.2024
В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей
В Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь" иномарка врезалась в табун лошадей, погибли пять животных, водитель и пассажир доставлены в больницу, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:50
2024-07-29T13:51
происшествия
авто
иркутская область
аларский район
mercedes
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ИРКУТСК, 29 июл - РИА Новости. В Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь" иномарка врезалась в табун лошадей, погибли пять животных, водитель и пассажир доставлены в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Дорожный инцидент произошел в Аларском районе Иркутской области на автодороге Р-255 "Сибирь". Поздно вечером в воскресенье 28-летний водитель Mercedes-Benz врезался в табун лошадей, неожиданно вышедших на дорогу. "В результате ДТП находившегося за рулем иномарки мужчину и его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. В инциденте погибло 5 животных", - говорится в сообщении. По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и собственников скота.
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иркутская область
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происшествия, авто, иркутская область, аларский район, mercedes
Происшествия, Авто, Иркутская область, Аларский район, Mercedes
В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей

В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей, два человека пострадали

© Фото : ГИБДД38/TelegramДТП на автодороге Р-255 "Сибирь" в Аларском районе
ДТП на автодороге Р-255 Сибирь в Аларском районе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : ГИБДД38/Telegram
ДТП на автодороге Р-255 "Сибирь" в Аларском районе
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 июл - РИА Новости. В Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь" иномарка врезалась в табун лошадей, погибли пять животных, водитель и пассажир доставлены в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошел в Аларском районе Иркутской области на автодороге Р-255 "Сибирь". Поздно вечером в воскресенье 28-летний водитель Mercedes-Benz врезался в табун лошадей, неожиданно вышедших на дорогу.
«
"В результате ДТП находившегося за рулем иномарки мужчину и его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. В инциденте погибло 5 животных", - говорится в сообщении.
По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и собственников скота.
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ПроисшествияАвтоИркутская областьАларский районMercedes
 
 
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