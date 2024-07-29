https://ria.ru/20240729/inomarka-1962682800.html

В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей

В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей - РИА Новости, 29.07.2024

В Иркутской области иномарка врезалась в табун лошадей

В Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь" иномарка врезалась в табун лошадей, погибли пять животных, водитель и пассажир доставлены в больницу, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:50

2024-07-29T13:50

2024-07-29T13:51

происшествия

авто

иркутская область

аларский район

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962682208_0:74:1199:748_1920x0_80_0_0_f74875caff72f1de2a2c45c7dd26f7e6.jpg

ИРКУТСК, 29 июл - РИА Новости. В Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь" иномарка врезалась в табун лошадей, погибли пять животных, водитель и пассажир доставлены в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Дорожный инцидент произошел в Аларском районе Иркутской области на автодороге Р-255 "Сибирь". Поздно вечером в воскресенье 28-летний водитель Mercedes-Benz врезался в табун лошадей, неожиданно вышедших на дорогу. "В результате ДТП находившегося за рулем иномарки мужчину и его пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. В инциденте погибло 5 животных", - говорится в сообщении. По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и собственников скота.

https://radiosputnik.ru/20240404/zhivotnye-1937796972.html

иркутская область

аларский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, иркутская область, аларский район, mercedes