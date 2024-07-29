https://ria.ru/20240729/hakasija-1962626776.html

В Хакасии нашли считавшегося исчезнувшим краснокнижного манула

В Хакасии нашли считавшегося исчезнувшим краснокнижного манула - РИА Новости, 29.07.2024

В Хакасии нашли считавшегося исчезнувшим краснокнижного манула

Cотрудники заказника "Позарым" обнаружили краснокнижного дикого кота манула, который считался исчезнувшим видом в Хакасии, сообщил журналистам директор... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:04

2024-07-29T11:04

2024-07-29T11:50

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НОВОСИБИРСК, 29 июл — РИА Новости. Cотрудники заказника "Позарым" обнаружили краснокнижного дикого кота манула, который считался исчезнувшим видом в Хакасии, сообщил журналистам директор государственного природного биосферного заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий. "Мы совершенно точно, в третий раз, подтвердили существование у нас кота манула в Республике Хакасия, который ранее считался исчезнувшим", — сказал он.По словам Непомнящего, зверя зафиксировала фотоловушка на территории заказника "Позарым". "И мы будем выходить с ходатайством с тем, чтобы внести изменения в Красную книгу Республики Хакасия об изменении статуса с "вероятно исчезнувшего" вида на "крайне редкий". Непомнящий считает большой удачей то, что ученым удалось подтвердить факт обитания манула в Хакасии. Он отметил роль природоохранной работы, в результате которой жить дикому коту стало спокойно, так как работает режим охраны и увеличивается кормовая база. Заповедник "Хакасский" включает в себя девять изолированных участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах Хакасии. Общая площадь — 267,9 тысячи гектаров. Заповедник известен тем, что на его территории находится заимка староверов Лыковых, где живет отшельница Агафья Лыкова.

https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

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республика хакасия, таштыпский район, общество