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Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом - РИА Новости, 29.07.2024
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16:14 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/gubernator-1962728271.html
Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом
Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом - РИА Новости, 29.07.2024
Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:14
2024-07-29T16:14
происшествия
волгоградская область
котельниково
казань
андрей бочаров
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП на перегоне Гремячая - Котельниково", - говорится в сообщении властей. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
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волгоградская область
котельниково
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происшествия, волгоградская область, котельниково, казань, андрей бочаров, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, Казань, Андрей Бочаров, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом

Губернатор Бочаров прибыл на место ЧП с пассажирским поездом под Волгоградом

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
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Сотрудники спасательных служб МЧС РФ на месте схода с рельсов пассажирского состава "Казань-Адлер" в Котельниковском районе Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.
«
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП на перегоне Гремячая - Котельниково", - говорится в сообщении властей.
В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым
Вчера, 14:02
 
ПроисшествияВолгоградская областьКотельниковоКазаньАндрей БочаровСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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