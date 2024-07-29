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Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом

Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом - РИА Новости, 29.07.2024

Губернатор Волгоградской области прибыл на место ЧП с поездом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:14

2024-07-29T16:14

2024-07-29T16:14

происшествия

волгоградская область

котельниково

казань

андрей бочаров

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП с пассажирским поездом, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл на место ЧП на перегоне Гремячая - Котельниково", - говорится в сообщении властей. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Сошли восемь вагонов. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

https://ria.ru/20240729/pereezd-1962687790.html

волгоградская область

котельниково

казань

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происшествия, волгоградская область, котельниково, казань, андрей бочаров, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом