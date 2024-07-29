https://ria.ru/20240729/gubernator-1962611665.html

Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск

Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск - РИА Новости, 29.07.2024

Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале., что приехал в подтопленный паводком город Еманжелинск и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:36

2024-07-29T09:36

2024-07-29T10:03

происшествия

алексей текслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале., что приехал в подтопленный паводком город Еманжелинск и встретился с местными жителями. "Сегодня делаю утренний объезд подтопленных территорий. Сейчас нахожусь в Еманжелинске, поселок Пионерский. Здесь идет до сих пор перелив и дальше вода уходит в сторону поселка Рабочий. Ситуация продолжает оставаться достаточно сложной, но уровень воды снижается. Сейчас пообщался с людьми. Основной вопрос – это выплаты", - сказал Текслер.По его словам, первая материальная помощь пострадавшим от паводка начнет приходить уже в понедельник. Далее власти будут оценивать причиненный имуществу местных жителей ущерб. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области