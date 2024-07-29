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Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск - РИА Новости, 29.07.2024
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09:36 29.07.2024 (обновлено: 10:03 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/gubernator-1962611665.html
Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск
Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск - РИА Новости, 29.07.2024
Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале., что приехал в подтопленный паводком город Еманжелинск и... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:36
2024-07-29T10:03
происшествия
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале., что приехал в подтопленный паводком город Еманжелинск и встретился с местными жителями. "Сегодня делаю утренний объезд подтопленных территорий. Сейчас нахожусь в Еманжелинске, поселок Пионерский. Здесь идет до сих пор перелив и дальше вода уходит в сторону поселка Рабочий. Ситуация продолжает оставаться достаточно сложной, но уровень воды снижается. Сейчас пообщался с людьми. Основной вопрос – это выплаты", - сказал Текслер.По его словам, первая материальная помощь пострадавшим от паводка начнет приходить уже в понедельник. Далее власти будут оценивать причиненный имуществу местных жителей ущерб. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
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происшествия, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Губернатор Челябинской области приехал в подтопленный Еманжелинск

Губернатор Челябинской области Текслер приехал в подтопленный Еманжелинск

© Фото : Администрация Еманжелинского районаПодтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Администрация Еманжелинского района
Подтопленный паводком Еманжелинский район Челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале., что приехал в подтопленный паводком город Еманжелинск и встретился с местными жителями.
«
"Сегодня делаю утренний объезд подтопленных территорий. Сейчас нахожусь в Еманжелинске, поселок Пионерский. Здесь идет до сих пор перелив и дальше вода уходит в сторону поселка Рабочий. Ситуация продолжает оставаться достаточно сложной, но уровень воды снижается. Сейчас пообщался с людьми. Основной вопрос – это выплаты", - сказал Текслер.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
27 июля, 13:37
По его словам, первая материальная помощь пострадавшим от паводка начнет приходить уже в понедельник. Далее власти будут оценивать причиненный имуществу местных жителей ущерб.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды.
Режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
27 июля, 10:15
 
ПроисшествияАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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