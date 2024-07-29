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В Грузии призвали готовиться к протестам - РИА Новости, 29.07.2024
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13:14 29.07.2024 (обновлено: 13:15 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/gruziya-1962669010.html
В Грузии призвали готовиться к протестам
В Грузии призвали готовиться к протестам - РИА Новости, 29.07.2024
В Грузии призвали готовиться к протестам
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:14
2024-07-29T13:15
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Саакашвили находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки. Время от времени он подключается к судебным заседаниям в онлайн-режиме. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. "Мы не готовимся к революции. Мы все должны готовиться к тому, чтобы пойти на выборы, наблюдать за выборами, бороться за голоса. И после того как (власти - ред.) объявят сфальсифицированные результаты - а они объявят сфальсифицированные результаты, - мы должны подготовиться все вместе, чтобы сотни тысяч людей мирно стояли на улицах дни, недели, месяцы, пока мы не заставим их принять выбор грузинского народа",- заявил Саакашвили во время видеоподключения на очередном заседании суда.
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в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
В Грузии призвали готовиться к протестам

Саакашвили призвал сторонников готовиться к протестам после выборов в Грузии

© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии.
Саакашвили находится в тбилисской клинике "Вивамед", где лечится после длительной голодовки. Время от времени он подключается к судебным заседаниям в онлайн-режиме. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.
"Мы не готовимся к революции. Мы все должны готовиться к тому, чтобы пойти на выборы, наблюдать за выборами, бороться за голоса. И после того как (власти - ред.) объявят сфальсифицированные результаты - а они объявят сфальсифицированные результаты, - мы должны подготовиться все вместе, чтобы сотни тысяч людей мирно стояли на улицах дни, недели, месяцы, пока мы не заставим их принять выбор грузинского народа",- заявил Саакашвили во время видеоподключения на очередном заседании суда.
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