https://ria.ru/20240729/grant-1962798741.html

Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей

Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей - РИА Новости, 29.07.2024

Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в региональном рейтинге органов местного самоуправления,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:55

2024-07-29T20:55

2024-07-29T20:55

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в региональном рейтинге органов местного самоуправления, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в окружном рейтинге. По результатам комплексной оценки Сургутский район занял первое место среди 22 муниципалитетов Югры", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, муниципалитет лидирует по количеству занимающихся спортом (74,4% от числа жителей), по числу граждан, которые улучшили жилищные условия (1225 семей в 2023 году), по объему инвестиций в основной капитал (2,6 миллиона рублей на 1 человека) и по доле налоговых и неналоговых доходов бюджета (7,2 миллиона рублей). Трубецкой отметил, что в общей сложности за много лет лидерства в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления регион смог привлечь в бюджет в виде грантов 63 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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Алёна Пава

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ