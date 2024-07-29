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Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей - РИА Новости, 29.07.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:55 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/grant-1962798741.html
Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей
Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей - РИА Новости, 29.07.2024
Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в региональном рейтинге органов местного самоуправления,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:55
2024-07-29T20:55
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в региональном рейтинге органов местного самоуправления, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в окружном рейтинге. По результатам комплексной оценки Сургутский район занял первое место среди 22 муниципалитетов Югры", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, муниципалитет лидирует по количеству занимающихся спортом (74,4% от числа жителей), по числу граждан, которые улучшили жилищные условия (1225 семей в 2023 году), по объему инвестиций в основной капитал (2,6 миллиона рублей на 1 человека) и по доле налоговых и неналоговых доходов бюджета (7,2 миллиона рублей). Трубецкой отметил, что в общей сложности за много лет лидерства в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления регион смог привлечь в бюджет в виде грантов 63 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240723/razvitie-1961556048.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ

Сургутский район Югры получит грант в 22 миллиона рублей

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Сургут из самолета
Вид на Сургут из самолета - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Сургут из самолета
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в региональном рейтинге органов местного самоуправления, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район получит грант в 22 миллиона рублей за лидерство в окружном рейтинге. По результатам комплексной оценки Сургутский район занял первое место среди 22 муниципалитетов Югры", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, муниципалитет лидирует по количеству занимающихся спортом (74,4% от числа жителей), по числу граждан, которые улучшили жилищные условия (1225 семей в 2023 году), по объему инвестиций в основной капитал (2,6 миллиона рублей на 1 человека) и по доле налоговых и неналоговых доходов бюджета (7,2 миллиона рублей).
Трубецкой отметил, что в общей сложности за много лет лидерства в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления регион смог привлечь в бюджет в виде грантов 63 миллиона рублей.
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