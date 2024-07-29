https://ria.ru/20240729/gosduma-1962777908.html
Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям
Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 29.07.2024
Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям
Госдума на пленарном заседании 30 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:46
2024-07-29T18:46
2024-07-29T18:46
россия
вячеслав володин
надежда школкина
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 30 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Пленарное заседание 30 июля… о запрете продажи энергетических напитков детям - второе чтение", - сообщил источник.Документ внесен группой депутатов из всех фракций. Он также вводит запрет на розничную торговлю такими напитками в потребительской таре объемом более 0,5 литра. Государственный контроль (надзор) за соблюдением этих требований будет осуществлять Роспотребнадзор. Юридические лица, в также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. Законопроект разработан в связи с тем, что в Госдуму поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами на федеральном уровне запретить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. В 65 субъектах РФ уже введены ограничения на продажу таких напитков, в том числе несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем Telegram-канале, в ходе которого 90% проголосовавших сочли необходимым запретить на федеральном уровне продажу энергетиков детям и подросткам. Володин подчеркивал, что высокие дозы энергетиков повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. "Борьба за здоровье наших маленьких граждан была бы еще более эффективной, если бы мы ввели жесткую ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним и за вовлечение их в процесс потребления таких напитков", – заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. А производителей энергетиков, по ее мнению, следует обязать наносить на упаковку предупредительную надпись о вреде их чрезмерного употребления, "причем в таком размере, которую можно будет легко прочитать, а не искать ее с увеличительным стеклом". Она также считает целесообразным ввести обязательную маркировку энергетиков в системе "Честный знак", позволяющей отслеживать весь путь продукции - от производителя до конечного покупателя. А ограничение максимального объема тары безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в 0,5 литра, исходя из пояснительной записки, соответствует текущим условиям рынка, в том числе представлению самих производителей. Компании, входящие в Союз производителей соков, воды и напитков, с 2020 года добровольно решили не выпускать соответствующие напитки в таре больше, чем 0,5 литра. А по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевой банки в сегменте энергетических напитков составляет более 70%.
https://realty.ria.ru/20240729/siroty-1962737287.html
https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html
https://ria.ru/20240515/volodin-1946059109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, надежда школкина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Вячеслав Володин, Надежда Школкина, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям
Госдума 30 июля рассмотрит во II чтении запрет продажи энергетиков детям
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 30 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил журналистам источник в Госдуме.
«
"Пленарное заседание 30 июля… о запрете продажи энергетических напитков детям - второе чтение", - сообщил источник.
Документ внесен группой депутатов из всех фракций. Он также вводит запрет на розничную торговлю такими напитками в потребительской таре объемом более 0,5 литра. Государственный контроль (надзор) за соблюдением этих требований будет осуществлять Роспотребнадзор
. Юридические лица, в также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ
.
Законопроект разработан в связи с тем, что в Госдуму поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами на федеральном уровне запретить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. В 65 субъектах РФ уже введены ограничения на продажу таких напитков, в том числе несовершеннолетним.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
провел опрос в своем Telegram-канале, в ходе которого 90% проголосовавших сочли необходимым запретить на федеральном уровне продажу энергетиков детям и подросткам. Володин подчеркивал, что высокие дозы энергетиков повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
"Борьба за здоровье наших маленьких граждан была бы еще более эффективной, если бы мы ввели жесткую ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним и за вовлечение их в процесс потребления таких напитков", – заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина
.
А производителей энергетиков, по ее мнению, следует обязать наносить на упаковку предупредительную надпись о вреде их чрезмерного употребления, "причем в таком размере, которую можно будет легко прочитать, а не искать ее с увеличительным стеклом". Она также считает целесообразным ввести обязательную маркировку энергетиков в системе "Честный знак", позволяющей отслеживать весь путь продукции - от производителя до конечного покупателя.
А ограничение максимального объема тары безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в 0,5 литра, исходя из пояснительной записки, соответствует текущим условиям рынка, в том числе представлению самих производителей. Компании, входящие в Союз производителей соков, воды и напитков, с 2020 года добровольно решили не выпускать соответствующие напитки в таре больше, чем 0,5 литра. А по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевой банки в сегменте энергетических напитков составляет более 70%.