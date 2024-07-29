https://ria.ru/20240729/gosduma-1962777908.html

Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям - РИА Новости, 29.07.2024

Госдума рассмотрит во II чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Госдума на пленарном заседании 30 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:46

2024-07-29T18:46

2024-07-29T18:46

россия

вячеслав володин

надежда школкина

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 30 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Пленарное заседание 30 июля… о запрете продажи энергетических напитков детям - второе чтение", - сообщил источник.Документ внесен группой депутатов из всех фракций. Он также вводит запрет на розничную торговлю такими напитками в потребительской таре объемом более 0,5 литра. Государственный контроль (надзор) за соблюдением этих требований будет осуществлять Роспотребнадзор. Юридические лица, в также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ. Законопроект разработан в связи с тем, что в Госдуму поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами на федеральном уровне запретить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. В 65 субъектах РФ уже введены ограничения на продажу таких напитков, в том числе несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем Telegram-канале, в ходе которого 90% проголосовавших сочли необходимым запретить на федеральном уровне продажу энергетиков детям и подросткам. Володин подчеркивал, что высокие дозы энергетиков повышают риск гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. "Борьба за здоровье наших маленьких граждан была бы еще более эффективной, если бы мы ввели жесткую ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним и за вовлечение их в процесс потребления таких напитков", – заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. А производителей энергетиков, по ее мнению, следует обязать наносить на упаковку предупредительную надпись о вреде их чрезмерного употребления, "причем в таком размере, которую можно будет легко прочитать, а не искать ее с увеличительным стеклом". Она также считает целесообразным ввести обязательную маркировку энергетиков в системе "Честный знак", позволяющей отслеживать весь путь продукции - от производителя до конечного покупателя. А ограничение максимального объема тары безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков в 0,5 литра, исходя из пояснительной записки, соответствует текущим условиям рынка, в том числе представлению самих производителей. Компании, входящие в Союз производителей соков, воды и напитков, с 2020 года добровольно решили не выпускать соответствующие напитки в таре больше, чем 0,5 литра. А по информации Алюминиевой ассоциации, доля алюминиевой банки в сегменте энергетических напитков составляет более 70%.

https://realty.ria.ru/20240729/siroty-1962737287.html

https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html

https://ria.ru/20240515/volodin-1946059109.html

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россия, вячеслав володин, надежда школкина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество