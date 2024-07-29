https://ria.ru/20240729/gosduma-1962705526.html

В Госдуме одобрили поправку о выдаче россиянину не более 20 сим-карт

В Госдуме одобрили поправку о выдаче россиянину не более 20 сим-карт - РИА Новости, 29.07.2024

В Госдуме одобрили поправку о выдаче россиянину не более 20 сим-карт

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о выдаче не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 - на иностранца. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:52

2024-07-29T14:52

2024-07-29T14:52

общество

россия

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о выдаче не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 - на иностранца. "20 сим-карт на одного человека более чем достаточно... Не более 20 сим-карт может быть оформлено на одно физическое лицо, на иностранца может быть оформлено не более 10, включая корпоративные", - сказал глава комитета ГД по ИТ Александр Хинштейн. На россиянина может быть оформлено большее количество сим-карт в случаях определенными правилами оказания услуг связи. По словам депутата, заключая каждый новый договор, оператор связи должен проверить количество сим-карт, оформленных на человека. С иностранными гражданами операторы должны привести в соответствие свои договоры до 1 июля 2025 года, а для российских граждан - до 1 ноября 2025 года.

https://ria.ru/20240329/moshennichestvo-1936526240.html

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общество, россия, александр хинштейн, госдума рф