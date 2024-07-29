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Госдолг США достиг рекордной отметки - РИА Новости, 29.07.2024
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20:15 29.07.2024 (обновлено: 21:32 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/gosdolg-1962793847.html
Госдолг США достиг рекордной отметки
Госдолг США достиг рекордной отметки - РИА Новости, 29.07.2024
Госдолг США достиг рекордной отметки
Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:15
2024-07-29T21:32
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99 процентов ВВП в 2024 году до 122 процентов ВВП к 2034-му.При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике, и призвали власти страны как можно скорее начать сокращение долга.На начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов.
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мвф, в мире, сша, министерство финансов рф (минфин россии)
МВФ, В мире, США, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Госдолг США достиг рекордной отметки

Минфин: госдолг США достиг отметки $35 трлн впервые в истории страны

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.
По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99 процентов ВВП в 2024 году до 122 процентов ВВП к 2034-му.
При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике, и призвали власти страны как можно скорее начать сокращение долга.
На начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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