https://ria.ru/20240729/gosdolg-1962793847.html

Госдолг США достиг рекордной отметки

Госдолг США достиг рекордной отметки - РИА Новости, 29.07.2024

Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T20:15

2024-07-29T20:15

2024-07-29T21:32

мвф

в мире

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595775_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_bd55fbc5646f08cc1ec74afffcdbfd48.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99 процентов ВВП в 2024 году до 122 процентов ВВП к 2034-му.При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике, и призвали власти страны как можно скорее начать сокращение долга.На начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мвф, в мире, сша, министерство финансов рф (минфин россии)