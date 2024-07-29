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Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации - РИА Новости, 29.07.2024
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13:05 29.07.2024 (обновлено: 14:34 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/gladkov-1962666760.html
Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации
Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации - РИА Новости, 29.07.2024
Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу администрации Белгорода по восстановлению жилья, пострадавшего от обстрелов. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:05
2024-07-29T14:34
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу администрации Белгорода по восстановлению жилья, пострадавшего от обстрелов. На оперативном совещании замглавы Белгорода Василий Голиков сообщил, что выполнить в срок поручение губернатора о завершении некоторых работ не удалось. По его словам, основными причинами этого стала нехватка оборотных средств у подрядчиков, а также невыполнение обязательств некоторыми организациями, которые привлекло областное правительство.Реакция губернатора на эти объяснения была крайне резкой. "Вы мне сейчас сказки рассказываете о том, что вам денег не хватает. Работаете очень плохо! Василий Георгиевич, поэтому я вам скажу, что не просто плохо, безобразие, просто безобразие. Вам нужно еще не просто в рот положить, да, вам еще нужно челюсть двигать, чтобы вы еще разжевали. Вы еще здесь пытаетесь мне доложить, что министерство плохо работает. А зачем тогда мне администрация нужна, если большую часть работы выполняет правительство по городу?! Зарплату получаете два раза в месяц", — с возмущением заявил Гладков.Гладков призвал администрацию срочно задействовать муниципальные и внебюджетные деньги для ускорения восстановительных работ. Он потребовал выполнить план на эту неделю в объеме более 700 объектов, добавив, что терпение не безгранично. Глава региона подчеркнул, что область не намерена заниматься всем самостоятельно и администрация Белгорода должна выполнять свои обязанности.Также он отметил, что городские власти неправильно оформляют требующиеся заявки, на исправление уходят недели."Просто начинаете уже меня злить. Не доводите до крайности", — заключил Гладков.Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, российские военные создают на Украине санитарную зону, чтобы обезопасить населенные пункты.
https://ria.ru/20240725/plennyj-1961873460.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации

Белгородский губернатор Гладков назвал работу администрации города безобразием

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой десятиэтажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой десятиэтажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденный после удара ВСУ жилой десятиэтажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
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БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу администрации Белгорода по восстановлению жилья, пострадавшего от обстрелов.
На оперативном совещании замглавы Белгорода Василий Голиков сообщил, что выполнить в срок поручение губернатора о завершении некоторых работ не удалось. По его словам, основными причинами этого стала нехватка оборотных средств у подрядчиков, а также невыполнение обязательств некоторыми организациями, которые привлекло областное правительство.
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Реакция губернатора на эти объяснения была крайне резкой.
«
"Вы мне сейчас сказки рассказываете о том, что вам денег не хватает. Работаете очень плохо! Василий Георгиевич, поэтому я вам скажу, что не просто плохо, безобразие, просто безобразие. Вам нужно еще не просто в рот положить, да, вам еще нужно челюсть двигать, чтобы вы еще разжевали. Вы еще здесь пытаетесь мне доложить, что министерство плохо работает. А зачем тогда мне администрация нужна, если большую часть работы выполняет правительство по городу?! Зарплату получаете два раза в месяц", — с возмущением заявил Гладков.
Гладков призвал администрацию срочно задействовать муниципальные и внебюджетные деньги для ускорения восстановительных работ. Он потребовал выполнить план на эту неделю в объеме более 700 объектов, добавив, что терпение не безгранично. Глава региона подчеркнул, что область не намерена заниматься всем самостоятельно и администрация Белгорода должна выполнять свои обязанности.
Также он отметил, что городские власти неправильно оформляют требующиеся заявки, на исправление уходят недели.
«
"Просто начинаете уже меня злить. Не доводите до крайности", — заключил Гладков.
Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, российские военные создают на Украине санитарную зону, чтобы обезопасить населенные пункты.
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