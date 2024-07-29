https://ria.ru/20240729/gladkov-1962666760.html

Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации

Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации - РИА Новости, 29.07.2024

Гладков жестко раскритиковал работу белгородской администрации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу администрации Белгорода по восстановлению жилья, пострадавшего от обстрелов. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:05

2024-07-29T13:05

2024-07-29T14:34

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал работу администрации Белгорода по восстановлению жилья, пострадавшего от обстрелов. На оперативном совещании замглавы Белгорода Василий Голиков сообщил, что выполнить в срок поручение губернатора о завершении некоторых работ не удалось. По его словам, основными причинами этого стала нехватка оборотных средств у подрядчиков, а также невыполнение обязательств некоторыми организациями, которые привлекло областное правительство.Реакция губернатора на эти объяснения была крайне резкой. "Вы мне сейчас сказки рассказываете о том, что вам денег не хватает. Работаете очень плохо! Василий Георгиевич, поэтому я вам скажу, что не просто плохо, безобразие, просто безобразие. Вам нужно еще не просто в рот положить, да, вам еще нужно челюсть двигать, чтобы вы еще разжевали. Вы еще здесь пытаетесь мне доложить, что министерство плохо работает. А зачем тогда мне администрация нужна, если большую часть работы выполняет правительство по городу?! Зарплату получаете два раза в месяц", — с возмущением заявил Гладков.Гладков призвал администрацию срочно задействовать муниципальные и внебюджетные деньги для ускорения восстановительных работ. Он потребовал выполнить план на эту неделю в объеме более 700 объектов, добавив, что терпение не безгранично. Глава региона подчеркнул, что область не намерена заниматься всем самостоятельно и администрация Белгорода должна выполнять свои обязанности.Также он отметил, что городские власти неправильно оформляют требующиеся заявки, на исправление уходят недели."Просто начинаете уже меня злить. Не доводите до крайности", — заключил Гладков.Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, российские военные создают на Украине санитарную зону, чтобы обезопасить населенные пункты.

https://ria.ru/20240725/plennyj-1961873460.html

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945849185.html

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