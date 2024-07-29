https://ria.ru/20240729/gladkov-1962600916.html

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека - РИА Новости, 29.07.2024

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Женщина и ее 16-летняя дочь пострадали в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:20

2024-07-29T08:20

2024-07-29T08:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женщина и ее 16-летняя дочь пострадали в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка подверглось атаке со стороны ВСУ. Есть раненые. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое - мама и её 16-летняя дочь", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, она доставлена в детскую областную клиническую больницу. Подчеркивается, что медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Отмечается, что у ее матери рваная рана ноги, помощь ей оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась."В доме сильно поврежден второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков