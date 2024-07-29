https://ria.ru/20240729/gladkov-1962600916.html
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека - РИА Новости, 29.07.2024
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Женщина и ее 16-летняя дочь пострадали в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:20
2024-07-29T08:20
2024-07-29T08:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женщина и ее 16-летняя дочь пострадали в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка подверглось атаке со стороны ВСУ. Есть раненые. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое - мама и её 16-летняя дочь", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, она доставлена в детскую областную клиническую больницу. Подчеркивается, что медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Отмечается, что у ее матери рваная рана ноги, помощь ей оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась."В доме сильно поврежден второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека
Гладков: женщина и ее дочь пострадали при атаке ВСУ на село Новая Таволжанка
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Женщина и ее 16-летняя дочь пострадали в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил в Telegram-канале
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка подверглось атаке со стороны ВСУ. Есть раненые. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое - мама и её 16-летняя дочь", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, у девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы, она доставлена в детскую областную клиническую больницу. Подчеркивается, что медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Отмечается, что у ее матери рваная рана ноги, помощь ей оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась.
"В доме сильно поврежден второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль", - добавил Гладков.