https://ria.ru/20240729/giperzvuk-1962807697.html

Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия - РИА Новости, 29.07.2024

Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

Американский военный чиновник заявил РИА Новости, что Соединенными Штатами была осуществлена попытка тестового запуска гиперзвукового оружия, но не стал... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T22:38

2024-07-29T22:38

2024-07-29T22:59

сша

в мире

канаверал

флорида

lockheed martin

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский военный чиновник заявил РИА Новости, что Соединенными Штатами была осуществлена попытка тестового запуска гиперзвукового оружия, но не стал уточнять, был ли этот запуск успешным."Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде… Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии", — заявил чиновник.Чиновник добавил, что в ходе теста были получены важные данные для дальнейшего прогресса США в гиперзвуком оружии.СМИ ранее сообщали, что на прошлой неделе должно было пройти испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle в Карибском море. Систему разрабатывает концерн Lockheed Martin, ее ввод в строй планировался на 2023 год, однако он был отложен несмотря на отставание США в этой сфере от России и Китая, где гиперзвуковое оружие уже поступило в войска.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html

сша

канаверал

флорида

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сша, в мире, канаверал, флорида, lockheed martin