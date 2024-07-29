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Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия - РИА Новости, 29.07.2024
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22:38 29.07.2024 (обновлено: 22:59 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/giperzvuk-1962807697.html
Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия
Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия - РИА Новости, 29.07.2024
Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия
Американский военный чиновник заявил РИА Новости, что Соединенными Штатами была осуществлена попытка тестового запуска гиперзвукового оружия, но не стал... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T22:38
2024-07-29T22:59
сша
в мире
канаверал
флорида
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский военный чиновник заявил РИА Новости, что Соединенными Штатами была осуществлена попытка тестового запуска гиперзвукового оружия, но не стал уточнять, был ли этот запуск успешным."Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде… Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии", — заявил чиновник.Чиновник добавил, что в ходе теста были получены важные данные для дальнейшего прогресса США в гиперзвуком оружии.СМИ ранее сообщали, что на прошлой неделе должно было пройти испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle в Карибском море. Систему разрабатывает концерн Lockheed Martin, ее ввод в строй планировался на 2023 год, однако он был отложен несмотря на отставание США в этой сфере от России и Китая, где гиперзвуковое оружие уже поступило в войска.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962793144.html
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сша, в мире, канаверал, флорида, lockheed martin
США, В мире, Канаверал, Флорида, Lockheed Martin
Источник: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

Военный чиновник: США провели попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американский военный чиновник заявил РИА Новости, что Соединенными Штатами была осуществлена попытка тестового запуска гиперзвукового оружия, но не стал уточнять, был ли этот запуск успешным.
"Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде… Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии", — заявил чиновник.
Чиновник добавил, что в ходе теста были получены важные данные для дальнейшего прогресса США в гиперзвуком оружии.
СМИ ранее сообщали, что на прошлой неделе должно было пройти испытание гиперзвуковой ракетной системы LRHW Dark Eagle в Карибском море. Систему разрабатывает концерн Lockheed Martin, ее ввод в строй планировался на 2023 год, однако он был отложен несмотря на отставание США в этой сфере от России и Китая, где гиперзвуковое оружие уже поступило в войска.
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