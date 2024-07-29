https://ria.ru/20240729/gibel-1962594013.html

В Красноярском крае подросток погиб от удара током

В Красноярском крае подросток погиб от удара током - РИА Новости, 29.07.2024

В Красноярском крае подросток погиб от удара током

Подросток погиб от удара током в Красноярском крае, когда залез в трансформатор, чтобы украсть медные провода, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T05:54

2024-07-29T05:54

2024-07-29T05:54

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Подросток погиб от удара током в Красноярском крае, когда залез в трансформатор, чтобы украсть медные провода, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "В Богучанском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате удара электрическим током…14-летний подросток вместе с двумя приятелями 13 и 17 лет проникли на территорию трансформаторной электроподстанции,… намереваясь похитить медные провода", - говорится в сообщении. Погибший подросток перелез через ограждение электроподстанции, вскрыл трансформатор и взялся руками за токопроводники, находящиеся под напряжением в 10 тысяч вольт. Подросток умер на месте происшествия.

https://ria.ru/20240728/patriot-1962557698.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)