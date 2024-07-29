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В Красноярском крае подросток погиб от удара током
В Красноярском крае подросток погиб от удара током - РИА Новости, 29.07.2024
В Красноярском крае подросток погиб от удара током
Подросток погиб от удара током в Красноярском крае, когда залез в трансформатор, чтобы украсть медные провода, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T05:54
2024-07-29T05:54
2024-07-29T05:54
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 29 июл – РИА Новости. Подросток погиб от удара током в Красноярском крае, когда залез в трансформатор, чтобы украсть медные провода, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "В Богучанском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате удара электрическим током…14-летний подросток вместе с двумя приятелями 13 и 17 лет проникли на территорию трансформаторной электроподстанции,… намереваясь похитить медные провода", - говорится в сообщении. Погибший подросток перелез через ограждение электроподстанции, вскрыл трансформатор и взялся руками за токопроводники, находящиеся под напряжением в 10 тысяч вольт. Подросток умер на месте происшествия.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае подросток погиб от удара током
В Красноярском крае подросток погиб от удара током, когда залез в трансформатор