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В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД - РИА Новости, 29.07.2024
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16:39 29.07.2024 (обновлено: 16:44 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/germaniya-1962736268.html
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД - РИА Новости, 29.07.2024
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель набросилась с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:39
2024-07-29T16:44
в мире
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель набросилась с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за визового скандала, об этом она заявила в Х."Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!" — написала она.Накануне издание Focus сообщило, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ из-за выдачи виз мигрантам. Предполагается, что подозреваемые давали указания немецким посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию заявителям с явно поддельными документами. Большинство из них затем просили убежища.Аналогичный случай уже произошел в июне. Тогда сотрудники немецкого министерства иностранных дел допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер объяснил это тем, что афганские промежуточные и окончательные загранпаспорта выглядят почти идентично. В то же время спикер МИДа не смог пояснить, почему в таком случае уже в Германии правоохранителям удалось сразу при въезде эту разницу распознать.
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в мире, германия, анналена бербок
В мире, Германия, Анналена Бербок
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД

Вайдель: Бербок должна приостановить работу из-за визового скандала

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель набросилась с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за визового скандала, об этом она заявила в Х.
"Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!" — написала она.
Накануне издание Focus сообщило, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ из-за выдачи виз мигрантам. Предполагается, что подозреваемые давали указания немецким посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию заявителям с явно поддельными документами. Большинство из них затем просили убежища.
Аналогичный случай уже произошел в июне. Тогда сотрудники немецкого министерства иностранных дел допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер объяснил это тем, что афганские промежуточные и окончательные загранпаспорта выглядят почти идентично. В то же время спикер МИДа не смог пояснить, почему в таком случае уже в Германии правоохранителям удалось сразу при въезде эту разницу распознать.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Германии ужесточат наказание за исламистские нападения
6 июня, 19:53
 
В миреГерманияАнналена Бербок
 
 
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