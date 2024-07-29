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В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД - РИА Новости, 29.07.2024
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель набросилась с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:39
2024-07-29T16:39
2024-07-29T16:44
в мире
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель набросилась с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за визового скандала, об этом она заявила в Х."Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!" — написала она.Накануне издание Focus сообщило, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ из-за выдачи виз мигрантам. Предполагается, что подозреваемые давали указания немецким посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию заявителям с явно поддельными документами. Большинство из них затем просили убежища.Аналогичный случай уже произошел в июне. Тогда сотрудники немецкого министерства иностранных дел допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер объяснил это тем, что афганские промежуточные и окончательные загранпаспорта выглядят почти идентично. В то же время спикер МИДа не смог пояснить, почему в таком случае уже в Германии правоохранителям удалось сразу при въезде эту разницу распознать.
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в мире, германия, анналена бербок
В мире, Германия, Анналена Бербок
В ФРГ жестко раскритиковали Бербок из-за громкого скандала в МИД
Вайдель: Бербок должна приостановить работу из-за визового скандала
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель набросилась с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за визового скандала, об этом она заявила в Х
.
"Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!" — написала она.
Накануне издание Focus сообщило, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД ФРГ из-за выдачи виз мигрантам. Предполагается, что подозреваемые давали указания немецким посольствам и консульствам разрешать въезд в Германию заявителям с явно поддельными документами. Большинство из них затем просили убежища.
Аналогичный случай уже произошел в июне. Тогда сотрудники немецкого министерства иностранных дел допустили ошибки при выдаче виз афганским гражданам. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер объяснил это тем, что афганские промежуточные и окончательные загранпаспорта выглядят почти идентично. В то же время спикер МИДа не смог пояснить, почему в таком случае уже в Германии правоохранителям удалось сразу при въезде эту разницу распознать.