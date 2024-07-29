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Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН - РИА Новости, 29.07.2024
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14:44 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/gd-1962704363.html
Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН
Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН - РИА Новости, 29.07.2024
Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН
Комитет ГД одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:44
2024-07-29T14:44
общество
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, передает корреспондент РИА Новости. "Вводим требования для владельцев, ведущих страницы в социальных сетях... владельцы каналов с аудиторией от 10 тысяч будут обязаны подать сведения о себе в Роскомнадзор", - сказал глава комитета Александр Хинштейн.
https://ria.ru/20240726/khinshteyn-1962275550.html
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общество, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН

Блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в РКН

© Depositphotos.com / LanaStockБлогер делает обзор
Блогер делает обзор - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Depositphotos.com / LanaStock
Блогер делает обзор. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, передает корреспондент РИА Новости.
"Вводим требования для владельцев, ведущих страницы в социальных сетях... владельцы каналов с аудиторией от 10 тысяч будут обязаны подать сведения о себе в Роскомнадзор", - сказал глава комитета Александр Хинштейн.
Депутат Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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ОбществоАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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