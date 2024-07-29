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Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН

Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН - РИА Новости, 29.07.2024

Блогеров могут обязать подавать информацию о себе в РКН

Комитет ГД одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:44

2024-07-29T14:44

2024-07-29T14:44

общество

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет ГД одобрил поправку об обязанности владельцев каналов в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч подавать сведения в Роскомнадзор, передает корреспондент РИА Новости. "Вводим требования для владельцев, ведущих страницы в социальных сетях... владельцы каналов с аудиторией от 10 тысяч будут обязаны подать сведения о себе в Роскомнадзор", - сказал глава комитета Александр Хинштейн.

https://ria.ru/20240726/khinshteyn-1962275550.html

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2024

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общество, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии