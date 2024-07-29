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Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября - РИА Новости, 29.07.2024
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Республика Адыгея
 
13:36 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/festival-1962676159.html
Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября
Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября - РИА Новости, 29.07.2024
Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября
Фестиваль адыгейского сыра в этом году пройдет на прежнем месте – на "Даховской поляне" в Майкопском районе – 7-8 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:36
2024-07-29T13:36
республика адыгея
майкоп
майкопский район
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 29 июл - РИА Новости. Фестиваль адыгейского сыра в этом году пройдет на прежнем месте – на "Даховской поляне" в Майкопском районе – 7-8 сентября, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам организации ежегодного фестиваля адыгейского сыра. "Программа XIII фестиваля адыгейского сыра рассчитана на два дня, он пройдет 7 и 8 сентября на прежнем месте – на "Даховской поляне". При этом продолжается работа над созданием новой туристской территории на Дегуакской поляне, где в последующем планируется проводить фестиваль адыгейского сыра и другие масштабные событийные мероприятия", – говорится в сообщении. В этот раз в рамках Года семьи в ходе фестиваля запланировано чествование династий сыроваров. Также организуются зона активности для детей, мастер-классы по народным промыслам и творчеству. Посетителей будут ждать яркие подворья, организованные муниципалитетами, площадки адыгейских сыроваров с возможностями дегустации национального продукта. В мероприятии задействуют ведущие творческие коллективы региона. "Фестиваль адыгейского сыра имеет многоплановое значение. Это и презентация туристического потенциала региона, и знакомство гостей с адыгской культурой, и популяризация нашего брендового продукта. Востребованность адыгейского сыра у жителей нашей страны постоянно растет, мы ежегодно наращиваем объемы производства. И нам есть куда двигаться – как для того, чтобы сделать фестиваль еще более масштабным, и для того, чтобы удовлетворить спрос потребителей на качественный экологически чистый продукт", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.
https://ria.ru/20240716/adygeja-1960094125.html
https://ria.ru/20240603/agroturizm-1950253704.html
майкоп
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майкоп, майкопский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкоп, Майкопский район, Мурат Кумпилов

Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября

© Фото : Пресс-служба правительства Республики АдыгеяФестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября
Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Адыгея
Фестиваль адыгейского сыра пройдет под Майкопом 7-8 сентября
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МАЙКОП, 29 июл - РИА Новости. Фестиваль адыгейского сыра в этом году пройдет на прежнем месте – на "Даховской поляне" в Майкопском районе – 7-8 сентября, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам организации ежегодного фестиваля адыгейского сыра.
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"Программа XIII фестиваля адыгейского сыра рассчитана на два дня, он пройдет 7 и 8 сентября на прежнем месте – на "Даховской поляне". При этом продолжается работа над созданием новой туристской территории на Дегуакской поляне, где в последующем планируется проводить фестиваль адыгейского сыра и другие масштабные событийные мероприятия", – говорится в сообщении.
В этот раз в рамках Года семьи в ходе фестиваля запланировано чествование династий сыроваров. Также организуются зона активности для детей, мастер-классы по народным промыслам и творчеству. Посетителей будут ждать яркие подворья, организованные муниципалитетами, площадки адыгейских сыроваров с возможностями дегустации национального продукта. В мероприятии задействуют ведущие творческие коллективы региона.
"Фестиваль адыгейского сыра имеет многоплановое значение. Это и презентация туристического потенциала региона, и знакомство гостей с адыгской культурой, и популяризация нашего брендового продукта. Востребованность адыгейского сыра у жителей нашей страны постоянно растет, мы ежегодно наращиваем объемы производства. И нам есть куда двигаться – как для того, чтобы сделать фестиваль еще более масштабным, и для того, чтобы удовлетворить спрос потребителей на качественный экологически чистый продукт", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.
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Республика АдыгеяМайкопМайкопский районМурат Кумпилов
 
 
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