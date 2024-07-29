Фестиваль "Териберка" в Мурманской области перенесли на сентябрь
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПосетители VI Арктического фестиваля "Териберка" в селе Териберка Мурманской области
Посетители VI Арктического фестиваля "Териберка" в селе Териберка Мурманской области. Архивное фото
МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Фестиваль "Териберка", который ежегодно проводится в одноименном селе в Мурманской области и является одной из визитных карточек региона, перенесен с конца августа на середину сентября по просьбам северян, сообщило министерство информационной политики региона.
Арктический фестиваль "Териберка" проходит в одноименном селе в Мурманской области. В его программе — дискуссионные площадки, музыкальные выступления, мастер-классы, знакомство с арктической кухней и многое другое. В этом году он проводится в девятый раз и был запланирован на 24-25 августа.
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В понедельник в ходе оперативного совещания к губернатору Андрею Чибису обратился руководитель регионального комитета по туризму Александр Елисеев с просьбой рассмотреть предложение о переносе дат проведения Арктического фестиваля "Териберка" с августа на сентябрь.
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"Комитет продолжает принимать заявки на участие в фестивале, и большое количество предпринимателей, жителей региона просят рассмотреть возможность переноса на 14-15 сентября. Поскольку есть пересечение с Gastro Industry fest, который будет проходить в Никеле, и мероприятиями ко Дню шахтера", — приводит министерство слова Елисеева.
Глава комитета также отметил, что в сентябре плотность мероприятий и стоимость билетов в Мурманск для гостей будут ниже. Глава региона подчеркнул, что планирование мероприятий должно проводиться с учетом всех обстоятельств, включая профессиональные праздники.
"Учитывая, что День шахтера — важный для региона праздник, и мероприятия спланированы и готовятся с начала года, в том числе в Печенгском округе, конечно, нужно переносить. Но на будущее прошу планировать с учетом всех обстоятельств, в том числе профессиональных праздников всех, кто трудится на нашей территории", – подчеркнул Чибис.
Фестиваль "Териберка" - призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году он второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России-2023", проводимого Минпромторгом РФ.
Териберка – маленькое старинное село на берегу Баренцева моря в 120 километрах от Мурманска. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году; она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
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