https://ria.ru/20240729/festival-1962660486.html

Фестиваль "Териберка" в Мурманской области перенесли на сентябрь

Фестиваль "Териберка" в Мурманской области перенесли на сентябрь - РИА Новости, 29.07.2024

Фестиваль "Териберка" в Мурманской области перенесли на сентябрь

Фестиваль "Териберка", который ежегодно проводится в одноименном селе в Мурманской области и является одной из визитных карточек региона, перенесен с конца... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:49

2024-07-29T12:49

2024-07-29T12:49

мурманская область

мурманская область

мурманск

никель (город)

андрей чибис

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МУРМАНСК, 29 июл – РИА Новости. Фестиваль "Териберка", который ежегодно проводится в одноименном селе в Мурманской области и является одной из визитных карточек региона, перенесен с конца августа на середину сентября по просьбам северян, сообщило министерство информационной политики региона. Арктический фестиваль "Териберка" проходит в одноименном селе в Мурманской области. В его программе — дискуссионные площадки, музыкальные выступления, мастер-классы, знакомство с арктической кухней и многое другое. В этом году он проводится в девятый раз и был запланирован на 24-25 августа. В понедельник в ходе оперативного совещания к губернатору Андрею Чибису обратился руководитель регионального комитета по туризму Александр Елисеев с просьбой рассмотреть предложение о переносе дат проведения Арктического фестиваля "Териберка" с августа на сентябрь. "Комитет продолжает принимать заявки на участие в фестивале, и большое количество предпринимателей, жителей региона просят рассмотреть возможность переноса на 14-15 сентября. Поскольку есть пересечение с Gastro Industry fest, который будет проходить в Никеле, и мероприятиями ко Дню шахтера", — приводит министерство слова Елисеева.Глава комитета также отметил, что в сентябре плотность мероприятий и стоимость билетов в Мурманск для гостей будут ниже. Глава региона подчеркнул, что планирование мероприятий должно проводиться с учетом всех обстоятельств, включая профессиональные праздники. "Учитывая, что День шахтера — важный для региона праздник, и мероприятия спланированы и готовятся с начала года, в том числе в Печенгском округе, конечно, нужно переносить. Но на будущее прошу планировать с учетом всех обстоятельств, в том числе профессиональных праздников всех, кто трудится на нашей территории", – подчеркнул Чибис. Фестиваль "Териберка" - призер национальной премии Russian Event Awards, в 2023 году он второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России-2023", проводимого Минпромторгом РФ. Териберка – маленькое старинное село на берегу Баренцева моря в 120 километрах от Мурманска. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году; она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.

https://ria.ru/20231010/sbor-1901758260.html

https://ria.ru/20240530/toshnotiki-1949397928.html

https://ria.ru/20230911/khibiny-1895622341.html

мурманская область

мурманск

никель (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, мурманск, никель (город), андрей чибис, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)