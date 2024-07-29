https://ria.ru/20240729/fas-1962628228.html
ФАС предупредила "дочку" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС
ФАС предупредила "дочку" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС - РИА Новости, 29.07.2024
ФАС предупредила "дочку" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T10:58
2024-07-29T10:58
2024-07-29T10:58
экономика
тверь
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
сургутнефтегаз
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия конкурентов, компания должна устранить нарушения до 12 августа, сообщило ведомство. "Тверское УФАС выдало предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза" по признакам нарушения на рынке топлива. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов. Такие действия являются признаком ценовой дискриминации потребителей", - говорится в сообщении. ФАС установила срок исполнения предупреждения 12 августа, компания должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок в Твери. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело.
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экономика, тверь, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), сургутнефтегаз
Экономика, Тверь, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Сургутнефтегаз
ФАС предупредила "дочку" "Сургутнефтегаза" в Твери из-за разных цен на АЗС
ФАС выдала предупреждение "дочке" "Сургутнефтегаза"