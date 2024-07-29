https://ria.ru/20240729/ekonomika-1962737102.html

ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в России

ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в России - РИА Новости, 29.07.2024

ЦБ рассказал о финансовых пирамидах в России

Почти 60% выявленных в первом полугодии в России финансовых пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, сообщила пресс-служба ЦБ России. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:43

2024-07-29T16:43

2024-07-29T16:43

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804242848_0:4:3068:1730_1920x0_80_0_0_d59e50ec3a9ea385f213484efbc15a55.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Почти 60% выявленных в первом полугодии в России финансовых пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, сообщила пресс-служба ЦБ России. "В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман", - говорится в сообщении. ЦБ указывает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. Регулятор указал, что в этот период выявил 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды. При этом 99% были интернет-проектами. "Увеличение количества выявленных субъектов (+51% к аналогичному периоду годом ранее) произошло за счет роста предложений в онлайн-сегменте. Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды", - поясняет ЦБ. Банк России отмечает, что зачастую мошенники маскируют свои проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды - например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкойнов. В форме экономических игр действовали более 14% нелегальных проектов. "Организаторы стали чаще создавать "смешанные" схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке форекс или криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% - через иностранные платежные сервисы", - говорится в сообщении. ЦБ РФ рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять "чересчур заманчивым финансовым предложениям" и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания. "Банк России также публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке", - подчеркивает ЦБ.

https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962528656.html

https://ria.ru/20240504/piramida-1943786854.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)